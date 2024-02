Por Daniel Parra |

Ya queda menos para el estreno de 'Baila como puedas'. El formato de La 1 juntará a ocho celebridades con 16 bailarines profesionales, que serán los expulsados en caso de no convencer al jurado formado por Beatriz Luengo, Rafa Méndez, Norma Duval y Yolanda Ramos. RTVE ha llevado a cabo una rueda de prensa de presentación con los mencionados miembros del jurado, la presentadora Anne Igartiburu, los concursantes Álvaro Escassi, Ana Guerra, Fabiola Martínez, Jaime Astrain, Lydia Lozano, el Maestro Joao, Colate Vallejo-Nágera y Sabrina Salerno, y los bailarines profesionales.

El elenco de 'Baila como puedas'

, ha comentado Ana María Bordas , directora de originales de RTVE. Miguel Martín, director general de Zeppelin TV, productora encargada de desarrollar el talent, ha destacado la valentía de TVE por "apostar por una superproducción de entretenimiento":

"Hay pruebas de equipo en exteriores con homenajes a películas y musicales, actuaciones en pareja valoradas por el jurado. En cada programa, desafortunadamente, un bailarín profesional es eliminado. El celebrity no concursa para él, lo hace para el otro", ha explicado. Por su parte, Anne Igartiburu se ha mostrado agradecida a RTVE: "Esto es tele, es entretenimiento, emoción y hay una gran labor de equipo. Cada coreografía está medida con mucha ilusión. RTVE apuesta por el entretenimiento para toda la familia. Muy inclusiva, de esfuerzo...".

Aarón Mata, coreógrafo, ha puesto en valor que el ente público apueste por la danza, mientras que Yolanda Ramos ha destacado que es la primera vez que ve un concurso así: "Mediante el baile, salen una serie de cosas de los concursantes, casi siempre buenas, que estoy flipando". "Los celebrities se han desnudado y vemos lo peor de ellos. Me encanta que estén todos como cagaditos", ha bromeado Rafa Méndez. En cuanto a la posible comparación con otros programas, Beatriz Luengo ha dicho: "Me gusta que se utilizan músicas originales porque se disfruta en casa de forma diferente. Es un formato muy transgresor. 'Fama a bailar' y 'Un paso adelante' tenían ese transgresión y este lo tiene".

"Lo que me ha pasado en Madrid en este mes, no me ha pasado en 10 años. Es un show increíble", ha resaltado Sabrina Salerno, que ha confesado que dudó en venir a España para probar la experiencia. "La gente puede pensar que lo tengo más fácil porque he bailado en 'Operación Triunfo' o en mi gira... Se me está poniendo el nivel muy alto. Todos estamos dando más de nosotros que si compitiésemos nosotros mismos", ha señalado Ana Guerra. Por su parte, Lydia Lozano, tras ver el tráiler, se ha preguntado si era ella la que salía y ha agradecido a su bailarín. "Yo me vestiría bien para ver este programa porque es un espectáculo en vivo", ha comentado la excolaboradora de 'Sálvame'.

"Esto es un programón donde estamos disfrutando y no durmiendo. Acabo muerta y no saludo ni a mi pareja, ni al perro, quiero manta eléctrica. Aquí lloramos todos, hasta la presentadora", ha continuado, alabando que Igartiburu disfrutase con las actuaciones de los concursantes. "Cuando llegue aquí, nadie me cuestionó de ninguna manera. Gracias por apostar por la edad, la diversidad, el color...", ha destacado el Maestro Joao. Fabiola Martínez ha definido su paso por 'Baila como puedas' como un renacer para sí misma: "Me estoy redescubriendo". "Es un privilegio y una oportunidad, una lección de vida en todos los aspectos", ha afirmado Jaime Astrain, mientras que Norma Duval ha apostado por que 'Baila como puedas' "marcará un antes y un después en los programas de baile de la televisión".

La polémica con Belén Esteban

Antes de cerrar el casting de concursantes y miembros del jurado de 'Baila como puedas', se deslizó la posibilidad de que Belén Esteban estuviera negociando para fichar por el talent como jueza, opción que, finalmente, no salió adelante. Según publicó Informalia, fue Elena Sánchez Caballero, presidenta interina del ente público, quien se opuso al fichaje de la excolaboradora de Telecinco. María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, se ha referido a este hecho en la ronda de preguntas: "Oficialmente nunca decimos con quien hablamos, y lo que cuenta es este plantel estupendo que consideramos que es el mejor".