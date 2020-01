'Sábado deluxe' descubre la gran mentira de Hugo Sierra y él termina pidiendo perdón

Este sábado 4 de enero, Hugo Sierra volvió a sentarse en 'Sábado deluxe' para hablar del estado actual de su relación con Adara Molinero, la que es madre de su hijo. Tras el polémico paso de la chica por 'GH VIP', todo ha cambiado entre ellos. Pero, ¿terminarán volviendo? ¿Hay opción de reconciliación? Esas dos grandes dudas iban a tener respuesta en esta entrevista ya que el ganador de 'GH Revolution' fue invitado de nuevo al espacio porque afirmó que iba a tener la esperada conversación con la chica. ¿El problema? Esto resultó ser todo una mentira por su parte.

Hugo Sierra en 'Sábado deluxe'

Cuando María Patiño, presentadora del programa, le preguntó cuál había sido la conclusión de esa esperada conversación entre ambos, este confesó que no se había producido y que en ningún momento le había confirmado a ninguna redactora del espacio que eso iba a suceder. "El motivo por el que hoy te teníamos en el programa era porque habías tenido una conversación con Adara esta misma mañana para resolver el tema", empezaba diciendo Patiño, visiblemente molesta. La periodista además le advertía que entonces, "lo que haremos es poner la entrevista previa que hicimos ayer".

Ante la negativa de Sierra, los responsables de 'Sábado deluxe' decidieron emitir un vídeo en el que se dejaba en evidencia al que fuese vencedor de 'GH Revolution'. En estas imágenes, se corroboraba la versión de Patiño: él había afirmado que iba a tener esa conversación con Molinero e iba a contarlo esa misma noche. "Mañana hablaremos para solucionar un poco el tema de qué vamos a hacer con el niño, porque el martes empieza la guardería y tenemos que ver cómo nos organizamos", decía Hugo en la entrevista previa realizada por un equipo de La Fábrica de la Tele.

Hugo Sierra pide perdón

Fue entonces cuando el chico decidió admitir su error y pidió perdón por engañar a la audiencia y a la dirección del programa. "Malinterpreté la pregunta porque no tiene ningún sentido mentir. Evidentemente pido disculpas al programa. No tengo intención de vender una cosa que no es", afirmó el chico. Además, afirmó que no han hablado todavía del tema ya que "tener una conversación con ella complicaría mucho la situación". Paralelamente, dejó muy claro que ""mi relación con Adara está en un punto y final" y negó la afirmación de Kiko Matamoros, que días atrás contó que Adara le había pedido volver con él: "Eso es mentira". Además, dejó entrever que sus sentimientos hacia ella ya no son iguales: "No me muero por volver con ella mañana".