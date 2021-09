La ruptura entre José Antonio Avilés y Antonio Vega ha sido una de las más sonadas del verano. El andaluz decidió poner punto y final a su relación el pasado 14 de junio en directo desde el plató de 'Viva la vida'. Sin embargo, los enfrentamientos televisivos entre ambos no han dejado de producirse y parece que un acercamiento de posturas entre ellos es inviable.

José Antonio Avilés y Antonio Vega

La última polémica entre ellos sucedió durante la tarde del miércoles 1 de septiembre en 'Sálvame naranja'. Antonio Vega ha contado en el programa de La fábrica de la tele, que su expareja no ha parado de llamarle por teléfono en los últimos días. "Lo he bloqueado y me ha llamado con número privado, incluso estando malo volvía a insistir. Él dice que tiene claro que yo quiero volver con él", llegó a comentar en pleno directo.

Además, el peluquero ha facilitado al formato vespertino de Telecinco unos brutales audios del colaborador de 'Viva la vida', que, al enterarse, no ha dudado en insultar y amenazar a su expareja. "Me ha llamado cerdo, que soy la peor persona que ha conocido. Que yo sin él soy un cero y que soy un obsesionado por salir en televisión", sentenció.

Los audios de Áviles al descubierto

El espacio de Telecinco ha mostrado a la audiencia los audios del tertuliano, que tiene la esperanza de que se produzca una reconciliación con Vega. "Eres un puto monstruo. Lo más bajo que he conocido de persona", le gritaba Avilés. "Yo contigo no quiero volver, ni ahora ni mañana. No soy una persona rencorosa y a lo mejor podemos tener una amistad", zanjaba. ¿Asistiremos a una reconciliación o seguirán tirándose los trastos a la cabeza?