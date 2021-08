Alexia Rivas acudió como invitada al plató de 'Viva la vida' durante el domingo 22 de agosto para hablar de su trayectoria profesional y personal, cuando se encontró con un duro rival. José Antonio Avilés, a gritos, explotó contra la exreportera de Telecinco por un comentario, llegando a acusarla de tener "un retraso". La tensión comenzó a aflorar y sus exabruptos terminaron por crearle una nueva rivalidad.

José Antonio Avilés y Alexia Rivas, en 'Viva la vida'

Los colaboradores del formato de Cuarzo producciones preguntaron a Rivas por el famoso "Merlos Place" o su paso por 'Supervivientes 2021'. Hasta ese momento, todo iba bien, pero un comentario que la periodista hizo a José Antonio Avilés hizo que todo estallase por los aires: "Tú querías largar la historia", sentenció el tertuliano, mientras la entrevistada explicaba por qué no explotó más un asunto de los mensajes privados de Carlos Alba.

Ante esa breve interrupción, Alexia se dirigió a Avilés: "¿Puedo acabar y luego opinas?", expresó. Desde ese momento, el colaborador explotó regalándole a su interlocutora palabras como: "Tú te inventas una vida", "señora, la que no quería ser famosa, pero le encanta copar todas las portadas", "a ti te encanta el foco. Tú no has ido antes a la televisión porque no te han querido en ningún reality" e incluso llegó a decir que conoce a todos los famosos a los que ha intentado "agarrarse".

La reacción de Toñi Moreno

Ante el creciente aumento de la tensión en plató, Toñi Moreno quiso cortar el asunto de raíz: "Suelo ser educada con mis invitados, ahora le dejamos hablar a Alexia", expresó. Justo después, Rivas se excusó de las acusaciones de Avilés, poniendo en valor que ella "puede estar con quien le dé la gana" y contarlo o todo lo contrario. El colaborador siguió acusándola de "filtrar" historias.