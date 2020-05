'Sálvame' anuncia un bombazo histórico para frenar al estreno de 'Pasapalabra'

Está claro que Mediaset no tiene previsto dejar que 'Pasapalabra', el que fue su concurso estrella durante muchos años, triunfe fuera de sus fronteras. Ya lo hizo el pasado miércoles al alargar 'Supervivientes: Última hora' para tratar las presuntas estafas y las deudas de José Antonio Avilés después de que Antena 3 anunciara que estrenaría 'Pasapalabra' ese día en prime time. Pero la guerra no ha terminado aquí.

Jorge Javier Vázquez anuncia el bombazo en 'Sálvame'

Telecinco quiere torpedear el estreno de 'Pasapalabra' en las tardes de Antena 3, por lo que ya anunció durante el programa del 15 de mayo que el lunes 18 sería "la madre de todas las tardes". En 'Sálvame tomate', que ocupa la franja de las 20h, la misma en la que se estrena el concurso presentado por Roberto Leal, el programa dará a conocer un bombazo que han calificado como histórico en la televisión.

Con este anuncio, han logrado generar una gran expectación a lo que está por llegar el próximo lunes. No han dado más detalles al respecto, solo que este gran descubrimiento no vendrá solo. Jorge Javier Vázquez ha comentado que durante ese día se darán a conocer dos exclusivas muy potentes, así como una sorpresa para los colaboradores. Telecinco quiere reforzar ese lunes y que los altos índices de audiencia que llevan cosechando en las últimas semanas no se vean perjudicados por el regreso de '¡Ahora caigo!' y '¡Boom!'.

El resultado del primer enfrentamiento

Telecinco jugó la carta de Avilés, su principal tema de los últimos días, con una entrevista que estuvo presente primero en la cadena principal de Mediaset, después en Mitele y, para terminar, en Cuatro. La estrategia le funcionó durante el tiempo en el que 'Supervivientes' coincidió con 'Pasapalabra' en Telecinco, pues el reality marcó en estricta coincidencia un 26,1% frente al 17,8% del concurso. No obstante, la media de 'Pasapalabra' fue notable con un 19,6%.