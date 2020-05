Roberto Leal da las claves del nuevo 'Pasapalabra' y revela el mensaje que le ha mandado Christian Gálvez

Las tardes de Antena 3 se renuevan con la llegada de 'Pasapalabra'. El mítico concurso que inició sus emisiones en nuestro país en Antena 3 vuelve tras su paso por Telecinco y lo hará con un especial en prime time este miércoles 13 de mayo y con una emisión regular diaria a las 20h00 a partir del lunes 18 del mismo mes. De esta forma, 'Amar es para siempre' mantendrá su franja de emisión pero '¡Ahora caigo!' y '¡Boom!' adelantarán sus inicios, cubriendo así el hueco dejado por 'El secreto de Puente Viejo' y dejando la última franja antes del informativo para el espacio que en esta nueva andadura en Atresmedia contará con Roberto Leal como maestro de ceremonias.

Presentación de 'Pasapalabra'

Un objetivo: la continuidad

En una rueda de prensa virtual a la que ha asistido FormulaTV, Carmen Ferreiro (responsable de entretenimiento de Atresmedia), ha querido poner en valor el espacio, "que regresa 20 años después de su primera emisión en Antena 3". Ferreiro considera que "era muy importante incorporarlo a nuestra cartera de grandes marcas" y ha querido explicar que arranca con un especial en horario de máxima audiencia "porque merecía volver a lo grande". Además, esta ha dejado claro que en todo momento la intención ha sido mantener la esencia del concurso que los espectadores tan bien conocen. "Es el 'Pasapalabra' de siempre (...) con mucha diversión, con caras conocidas, con caras nuevas", ha afirmado Ferreiro, que define esta vuelve como "una continuidad (...) en cuanto al equipo, que se mantiene el que lo venía desarrollando en sus últimos diez años, en cuanto al casting de concursantes y también respecto a las pruebas que tendrá el programa".

Las pruebas de 'Pasapalabra'

Y es que, tal y como Jorge Pérez Vega, productor ejecutivo de Atresmedia Studios en esta nueva andadura, ha explicado, el programa mantendrá los retos que ya veíamos en Telecinco. En 'La Silla Azul' se escogerá al participante que concursará ese día y después, en 'Una de cuatro', 'La pista', 'Sopa de Letras' y '¿Dónde están?' los participantes con la ayuda de rostros conocidos ganarán segundos que se sumarán a los que pueden utilizar en 'El Rosco', la que sin duda es la prueba más conocida del formato y que también seguirá aquí. Carmen Ferreiro ha avanzado que aunque a día de hoy se ha querido mantener el esquema de pruebas, no se descartan novedades en el futuro, como suele suceder con otros concursos de la cadena, que incorporan nuevos retos con el paso del tiempo.

Roberto Leal

El fichaje de Roberto Leal

El presentador de esta nueva etapa de 'Pasapalabra' es Roberto Leal, "quién parece que lleva toda la vida presentándolo", según Carmen Ferreiro. El andaluz tiene claro que con este nuevo proyecto "estoy volviendo a casa (...) yo siempre me he sentido como en casa y sabía que estaría aquí de nuevo" y es que en su día le vimos como reportero de 'Cada día' y conduciendo el magacín '3D' junto a Glòria Serra. Leal ha confesado que es muy consciente que "hubiese sido muy torpe no aceptar la propuesta, es una oportunidad muy grande (...) además del formato, para mí era importante unirme a este grupo, a Atresmedia". Y es que el presentador cambia de cadena y lo hace con la clara intención de quedarse mucho tiempo: "Me veo dentro de 10 años presentando este concurso, claro". Lo hará después de cerrar un ciclo en 'OT', programa que seguirá conduciendo las próximas cuatro semanas en directo. Compaginar ambos formatos es algo que no ha supuesto ningún problema para ninguna de ambas cadenas, tal y como él mismo ha contado en la presentación.

El mensaje de Christian Gálvez

Son dos programas muy diferentes, pero igual de exigentes. Roberto tiene claro que "son dos formas de trabajar, pero igual de apasionantes (...) en el caso de 'Pasapalabra', me he tenido que preparar mucho también, es un trabajo concienzudo, exige mucho". Lo hará cogiendo el relevo de Christian Gálvez, conductor del formato en Telecinco, quien le ha enviado un mensaje a Leal deseándole suerte. "Nos cruzamos un par de mensajes (..) me dijo que me iría muy bien y que lo iba a hacer fenomenal fue un gesto muy bonito por su parte", ha explicado. Por su parte, Carmen Ferreiro ha desmentido los rumores que apuntaban a que se quiso contar inicialmente con Gálvez como conductor: "En mi cabeza siempre estuvo Roberto, para mí siempre fue la primera opción, lo tuvimos muy claro (...) y en el momento en el que pudimos iniciamos con él las conversaciones (...) es el mejor presentador que este formato puede tener".

Roberto Leal

Cambios por el coronavirus

En esta nueva etapa, debido a la crisis del coronavirus no se ha contado con público en plató y se han introducido medidas para hacer frente a la pandemia del coronavirus, unas medidas que tal y como Jorge Pérez Vega ha explicado, no ha retrasado lo más mínimo el ritmo de grabación. "Se graban tres entregas en cada jornada (...) no ha habido problema, salvaguardamos las distancias de seguridad, hay mascarillas, se utilizan geles... nos hemos sentido muy seguros", ha afirmado el productor. Por su parte, Carmen Ferreiro ha contado que se ha ampliado la longitud de la mesa para que se mantengan las distancias aunque la intención es volver a reducirla cuando la crisis esté ya controlada. Por su parte, Leal ha reconocidoque está deseando que se incorpore el público pero ha dejado claro que no ha habido problema en las entregas grabadas hasta ahora: "Ha habido una ilusión y energías tremendas (...) parecía que nos rodeaban mil personas en muchas personas (...) pero cuando se pueda, claro que el público sumará".

Gran apuesta por los concursos

En cuanto a la emisión del formato y de la apuesta de concursos, Carmen Ferreiro ha querido aclarar que no se plantean más especiales en prime time y ha afirmado que la intención sí es mantener los tres concursos a largo plazo. "No es algo nuevo, en ITV por ejemplo hay tres concursos seguidos (...) consideramos que tienen en común el género, que por otro es uno de los más abiertos, pero por otro lado consideramos que son tan diferentes, por sus mecánicas... que realmente no hay miedo de una saturación., enriqucen nuestra oferta de tarde", ha contado la directiva, quien eso sí, ha recordado que "todo vendrá supeditado al respaldo o no de las audiencias". Pese a ello, ha avanzado que "seremos pacientes, porque se va a producir una reubicación de todos los formatos".