Belén Esteban explota en 'Sálvame' y acusa a Belén Ro de malmeter entre ella y Mila Ximénez

Hace unos días Belén Esteban y Mila Ximénez se reencontraron en 'Sábado deluxe' y la primera no se cortó ni un pelo a la hora de decirle a la segunda lo "injusta que había sido con ella". Harta del conflicto con esta y de la cantidad de acusaciones que le llegan cada día a la princesa del pueblo, por haber criticado abiertamente a la presentadora de televisión durante su estancia en la Casa de Guadalix de la Sierra, Esteban ha decidido zanjar el tema durante el programa del lunes 12 de enero de 'Sálvame'.

El enfado de Belén Esteban en 'Sálvame'

Belén no entiende por qué únicamente se centra el foco sobre ella cuando no ha sido la única en juzgar el paso de Ximénez por el reality de Telecinco: "Se podía hablar de otras personas también, creed lo que queráis, no tengo remordimientos", reveló enfadada. Y aunque la locutora prefería guardar silencio respecto al tema y evitar que el director del programa le regañase, finalmente ha optado por decir alto y claro cómo se sentía: "Desde el miércoles me siento utilizada porque Mila ha dado una exclusiva y parecía que era yo la que se estaba haciendo un 'Deluxe' ¡Qué a gusto me he quedado!".

La madre de Andreita Janeiro ha dejado muy claro que sí criticó el concurso que estaba haciendo Mila en 'GH VIP 7' y tampoco ha ocultado que fue ella quien pidió la expulsión de la presentadora en más de una ocasión, pero nunca lo hizo desde la maldad, sino por el contrario, desde el respeto, y por eso le duele que Ximénez le acuse de "venganza". Y es por ello que Belén Esteban cada vez tiene más claro que alguien está intentando intoxicar la relación entre Mila y ella, e incluso ha sacado sus propias conclusiones y ha dado un nombre en directo sobre la persona que según ella está malmetiendo: Belén Rodríguez.

Las sospechas de Belén

Durante una de sus intervenciones la colaboradora de 'Sálvame' comentó que fue el jueves 19 de diciembre cuando Mila Ximénez salió de 'GH VIP' y al día siguiente, esta se reencontró con Belén en maquillaje pero no mantuvieron ninguna conversación, simplemente se saludaron. Una vez acabadas las fiestas, el viernes 3 de enero y sin saber nada la una de la otra en todo ese tiempo, la princesa del pueblo vio una foto en la que salían juntas Belén Rodríguez y la concursante de 'GH VIP'. Lo que más le llamó la atención a Esteban fue el texto que acompañaba a la publicación, uno suyo: "Si me das a elegir, me quedo contigo".

Sin embargo, la mejor parte llegó cuando Belén recibió un duro mensaje de audio de Ximénez tan solo unas horas después de ver la imagen, en el que, al parecer, su amiga se quejaba de que esta le había insultado y atacado gravemente. La locutora de 'Sálvame' ha explicado a sus compañeros en plató que ella no había hecho tal cosa, y no entiende que alguien haya podido contarle una mentira tan grande a su compañera. Y es que parece ser que Esteban está prácticamente segura de quién se encuentra detrás de este malentendido y es muy difícil que le hagan cambiar de opinión: "Nadie me va a quitar esa idea, tengo la seguridad porque Belén Rodríguez va presumiendo por ahí del audio que a mí me manda Mila; yo sé que Belén lo va contando por ahí", confesó.