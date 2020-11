'Sálvame': Canales Rivera reconoce haber tenido relaciones con Marta López en el pasado

La tarde del jueves 19 de noviembre, José Antonio Canales Rivera se enfrentó por segunda vez a Kopérnika en la sección de 'Sálvame', 'Quiero dinero', donde se le plantearon algunas cuestiones sobre su familia a raíz del enfrentamiento surgido entre su primo Kiko Rivera e Isabel Pantoja por la herencia de su tío Paquirri. Una ocasión en la que el formato de Telecinco aprovechó para confirmar o desmentir uno de los rumores que giraban en torno al torero: el hecho de que Canales habría mantenido relaciones con una de sus colaboradoras, Marta López.

Canales Rivera se sincera sobre su pasada relación con Marta López en 'Sálvame'

Antes de plantear la pregunta, el programa emitió un vídeo en el que recordó el programa del 8 de mayo cuando, a raíz del "Merlos Place", se habló de las relaciones que Marta López podría haber mantenido con algunos famosos, entre ellos, Canales Rivera. Por entonces, el equipo del formato se puso en contacto con él, en una llamada en la que el torero instó al programa a que "a mí no me metáis en vuestras mierdas". "Se ha dicho siempre, y ni él ni yo hemos confirmado nada", defendió entonces Marta, quien se mostró cada vez más nerviosa durante la emisión del vídeo, consciente de la cuestión que se le iba a plantear a Canales.

"¿Has mantenido relaciones íntimas con Marta López?", preguntó entonces Carlota Corredera, que recibió de Canales un rotundo e inmediato "sí" como respuesta."Nos conocimos en Zahara, coincidía que su hermana monta a caballo y es una increíble jinete. Ella es una tipa increíble, lo pasamos bien y hasta el día de hoy nos llevamos tan bien como el primer día", aclaró el torero, quien ante el interrogatorio que se inició entre los colaboradores, señalo que "tú me has preguntado, he dicho que sí y te he dado una explicación. Lo que no voy a decir es si fueron dos días o cinco años". "Eres un grande, cómo lo has reconocido", aplaudió Rafa Mora, opinión con la que coincidieron el resto de colaboradores presentes antes de que Corredera desvelara que la emoción predominante durante la respuesta del torero había sido "felicidad".

"Es un buen momento para salir de dudas"

"Llevamos diciendo veinte años que solo somos amigos, que no pasa nada. Tú cuenta lo que quieras", recordó Marta, entre risas, algo más relajada. "Yo no he contado nada: me han preguntado y he contestado. Creo que era un buen momento para salir de dudas y que no me pregunten más", opinó Canales, tras lo cual se confirmó que él había sido sincero, según la máquina del programa. "Bravo por las personas que se sientan en Kopérnika, son valientes y dicen la verdad", elogió Miguel Frigenti. "Se ha especulado mucho y hay que puntualizar que yo no tenía pareja, no estaba casado. Ella era soltera, yo también y ya está. Si me vais a empezar a hacer preguntas, no voy a mentir", afirmó el torero.