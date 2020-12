'Sálvame' desvela los nombres de los famosos que acudieron a la polémica fiesta de Zayra, hija de Guti

Son, quizá, las navidades más inusuales a las que nos hayamos enfrentado. Un elevado número de personas celebrarán solas días tan señalados como la Nochebuena y la Nochevieja, sin poder ver a sus familias. Por ese motivo, se convierte en motivo de indignación la celebración de fiestas multitudinarias como la que ha realizado la hija de Guti y Arancha de Benito, Zayra Gutiérrez, por su 20 cumpleaños. Fiesta a la que, además, acudieron gran variedad de famosos.

Si muchos usuarios de las redes manifestaron sus quejas por los conciertos que realizó Raphael en el Wizink Center, la fiesta de Zayra ha causado una polémica aún mayor. El pasado 22 de diciembre, en 'Sálvame' analizaban cómo fue el evento organizado por la hija del exfutbolista. En los vídeos que han publicado en las redes sociales se puede ver como incumplen varias de las normas que ha impuesto el Gobierno: no mantienen distanciamiento social, superan la cantidad de personas y ninguno de los asistentes lleva mascarilla.

Kiko Matamoros habla de la fiesta de Zayra Gutiérrez en 'Sálvame'

Muchos de los invitados que acudieron a la desproporcionada fiesta serían personajes conocidos, según ha explicado Kiko Matamoros. El colaborador ha reconocido en las imágenes a Dulceida y su pareja, Katerina de 'La isla de las tentaciones', Noel Bayarri de 'Mujeres y hombres y viceversa' o Claudia, expareja de Rodri Fuertes entre otros. Los asistentes llegaron a publicar diversos stories en Instagram con el hashtag "nos encantan las plandemias".

Miguel Frigenti afirmó que no era la primera vez que la hija del exfutbolista organizaba fiestas clandestinas. Desde que comenzó el estado de alarma, Zayra habría realizado varias en diferentes localizaciones que publicaban en perfiles abiertos sin esconderse en ningún momento: "Me comentan que no es la primera, que llevan haciendo fiestas de manera continua", informaba el colaborador de 'Sálvame'.

La respuesta de Zayra

'Sálvame' se ha puesto en contacto con la hija de Guti y Arancha de Benito para hablar sobre la polémica fiesta. "Es verdad que fuimos más de seis, no voy a decir cuántos pero se han filtrado cosas que no he dicho". Tras pedir disculpas, Zayra ha negado formar parte de la broma de "las plandemias", así como que hubiera actores o políticos implicados en el evento: "Era mi círculo de amigos y un par de amigos más y ya". Admite que incumplió "una norma" y que la situación se le fue "de las manos". Explicó, además, que su familia estaba realmente afectada por lo ocurrido porque es un tema que les "incumbe a todos" y que se ha realizado la prueba del coronavirus: "No me encuentro mal ni nada pero por si acaso me lo he hecho".