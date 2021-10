La boda de Anabel Pantoja sigue dando que hablar pese a haberse celebrado hace días. Si ya la fiesta estuvo salpicada por la polémica a causa de la reciente muerte de Ana Martín, la casi anulación y la negativa de Kiko Rivera a asistir, todo se ha visto incrementado con la aparición de Magdalena Clavero, hermana de doña Ana, en 'Sábado deluxe', quien se sentó en el programa para criticar a la hija de su sobrino Bernardo Pantoja.

Magdalena, tía de Bernardo Pantoja, en 'Sálvame'

Sin embargo, el relato contado por Magdalena podría no ser cierto, tal y como ha asegurado José Antonio León. Durante la tarde del 5 de octubre, el reportero entró en 'Sálvame' para desmontar el testimonio que estaba dando la invitada: "Ya es hora de contar la verdad y no sé si están compinchados Magdalena y Bernardo para sacar dinero ambos y llevar una rentabilidad". Además, el periodista aseguraba que ambos estuvieron comiendo juntos el día anterior "para celebrar el 'Deluxe'". "Cuando dice que no sabe si Bernardo estará de acuerdo o no es mentira. Está de acuerdo en todo lo que está haciendo Magdalena", aseguraba.

"El entorno de Bernardo no entiende qué está haciendo con Magdalena y hace bastante tiempo que Bernardo no habla con su hija Anabel Pantoja", zanjaba León, desmontando así la supuesta conversación que aseguraba que habían tenido padre e hija. La tía de Bernardo Pantoja insistía en que no está compinchada con él y que ella va a visitarlo mucho "porque está malo de la otra pierna". Magdalena se escudaba en que su sobrino le había asegurado que sí había hablado con su hija: "Él me ha dicho que sí lo llamó antes de casarse. Me lo ha dicho hoy". "Desde que Magdalena empieza a ir en contra de la familia, de la yaya y comercializando con la historia, Anabel no lo aguanta".

Magdalena Clavero junto a Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame'

José Antonio León explicaba que "si tanto quiere Magdalena a Bernardo y tanto habla de su herencia", que hubiera sido ella quien pagara las necesidades de Bernardo. Tras un alegato de defensa de la invitada, León le replicaba: "Me encanta la demagogia mercadera, pero el montante más económico y suntuoso que se está haciendo ahora es a través de platós de televisión y eso es lo que critica Anabel".

"Yo no sé si Bernardo forzará su malestar cuando está con Magdalena, pero nosotros cuando estamos de guardia vemos cómo Bernardo sale andando perfectamente, cómo Junco es la que le sube el coche en la cuesta y Bernardo se sienta tranquilamente. Bernardo sale todos los días a comer, no hace falta que esté Magdalena trayéndolo y llevándolo y haciendo ver a Bernardo como que está más malo de lo que está porque no es así", desmontaba el reportero las declaraciones de la invitada de 'Sálvame' sobre que iba a ver a su sobrino porque este estaba muy enfermo y necesitaba ayuda. "Bernardo hace y deshace lo que quiere y de forma autónoma".

Expulsada de 'Sálvame'

José Antonio León no es el único que ha desmontado las declaraciones de Magdalena, sino que en 'Sábado deluxe' ya entró por teléfono Diego, amigo de Bernardo Pantoja, para negar su testimonio sobre cómo habían llevado al hijo de doña Ana al tanatorio. Tras su desencuentro con el reportero, la dirección de 'Sálvame' había "detectado muchísimas contradicciones" en el testimonio de Magdalena. "Me han pedido que abandones las instalaciones de Mediaset", informaba Jorge Javier Vázquez. "Yo voy con la verdad por delante. Ya digo que no iba a venir más porque lo paso muy mal", se despedía la invitada.