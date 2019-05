'Sálvame' ficha a Payasín como colaborador y los tertulianos huyen aterrorizados

Los colaboradores de 'Sálvame' llegaban a plató con una noticia que les acarrearía un gran susto. Jorge Javier anunciaba la incorporación de un nuevo miembro al equipo de colaboradores, que para sorpresa de todos era Payasín. Se trata de un personaje muy temido por lo colaboradores del programa, tanto que para las hermanas Campos fue casi el causante de que ambas salieran definitivamente de 'Sálvame'.

Payasín reaparece en 'Sálvame'

"Este es el nuevo colaborador de 'Sálvame'", anunciaba Jorge Javier antes de correr la cortina en la que aparecía el retrato de Payasín. Cuando los colaboradores vieron de quién se trataba huyeron despavoridos por los pasillos de Telecinco: Nunca un bufón había generado tanto miedo en televisión. Los colaboradores intentaban ocultarse en el baño, en el pasillo, detrás de una puerta, pero Payasín los perseguía sin parar de asustarlos.

La persecución acabó con Raquel Bollo lesionada. Cuando al fin llegó la calma, ya en plató, Jorge Javier explicaba la nueva función de Payasín en 'Sálvame'. El programa decidía incorporarlo cada tarde con una sección llamada "Colorín colorado, Payasín te ha tocado". La labor del nuevo fichaje será acudir a los eventos más importantes de Telecinco para hacer preguntas que se salgan de lo convencional y pongan en evidencia a los famosos.

Enfrentamiento con Kiko Hernández

Payasín ya se ha ganado su primer enemigo en el programa. Un término mal usado por Kiko Hernández ha generado un conflicto entre ambos, aunque minutos más tarde el aludido aclaraba lo ocurrido: "He dicho que me parece asquerosa la broma, no tú. Pero te pido disculpas", añadía. "¿Somos amigos entonces?", preguntaba Payasín. "¡No podemos ser amigos porque no nos conocemos! ¿Qué te crees, que voy regalando mi amistad?", ironizó Kiko Hernández.