Los constantes piques y sutiles enfrentamientos entre varias de las productoras que realizan programas para Mediaset son, desde hace meses, cada vez más evidentes. Durante la tarde del 26 de julio de 2021, un comentario realizado en 'Sálvame' ponía de manifiesto la posible molestia del equipo de La Fábrica de la Tele con el de Bulldog TV, la empresa de 'Supervivientes' y que se encargará de 'Ahora, Olga', la entrevista en la que Olga Moreno contestará a Rocío Carrasco.

Olga Moreno, Carlos Sobera y Gianmarco Onestini

En el inicio de 'Sálvame limón', Paz Padilla ya adelantaba que se hablaría sobre la polémica victoria de Moreno en el reality de supervivencia. Poco después, un vídeo, a modo de cebo, sorprendía a la audiencia con su locución: "Olga Moreno es la ganadora de Supervivientes 2021. Ella, que no quería que se juzgara su concurso por las circunstancias del exterior, no dejó de lado su situación personal ni siquiera en la final", mencionaba la voz en off.

El vídeo continuaba hablando sobre la mujer de Antonio David Flores pero, además, dejaba una notable pulla hacia la productora del reality: "Pero ha conseguido que el público pase por alto la incongruencia de su discurso, las trampas y traiciones, hasta alzarla con el título de ganadora en la final menos vista de la historia del concurso". El zasca a la empresa era comentado con sorna en las redes sociales.

¿De verdad ha sido la final menos vista?

La final de 'Supervivientes 2021' lideró su franja, anotando un 26% de cuota de pantalla con 2.427.000 espectadores. Si bien es, a priori, un gran dato, es cierto que se queda atrás si lo comparamos con la final de la edición anterior, que anotó un 34,4%, o con la de la edición de 2019, que se disparó hasta el 40,6% y superó los 4 millones de espectadores. Sin embargo, no sería técnicamente cierto que ha sido la final menos vista, ya que la de 2010 "tan solo" logró un 19,1% y 2.095.000 televidentes. De cualquier forma, el repentino cambio a la noche del viernes sí ha pasó factura a la gala en la que Olga Moreno se proclamaría ganadora.