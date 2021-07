Era más que evidente que la victoria de Olga Moreno en 'Supervivientes 2021' se comentaría en 'El programa del verano', sobre todo teniendo en cuenta que en el formato de Telecinco Rocío Flores trabaja como colaboradora. Joaquín Prat ha querido ir al grano y le ha preguntado directamente a la hija de Rocío Carrasco cómo está viviendo la mujer de Antonio David Flores su regreso a España tras más de tres meses en Honduras.

Rocío Flores y Olga Moreno

"Olga todavía no se ha bajado de la nube. Sigue en shock, está todavía asimilando un poco todo. Todo tiene un proceso, poco a poco", contestaba Rocío Flores, esquivando cualquier posible polémica. "¿Pero ella no pregunta?", se cuestionaba el presentador del club social. "Sí, hombre, claro que pregunta", afirmaba Rocío Flores, sin dar más detalles de lo que sabe u opina Olga Moreno. "No está nerviosa ante lo que se le viene esta semana", declaraba también más tarde.

"Una conversación extensa donde le hayamos podido contar todo no se ha podido producir, porque hemos estado con la familia. Se le han ido comentando pequeñas cosas", añadía minutos después, aclarando que no han tenido mucho tiempo porque han estado celebrando su victoria en el reality de supervivencia. "¿Le habéis explicado la frase de 'no tiene...'?", preguntaba Marta Riesco.

"Sí, se la hemos explicado. Imagínate lo que le ha podido parecer...", contestaba Rocío Flores, cambiándole el semblante en cuestión de segundos al recordar la frase que pronunció Rocío Carrasco en su docuserie. Durante el club social, la colaboradora también ha justificado el hecho de que Olga Moreno hablase sobre su familia, a pesar de que ella le había pedido expresamente que no lo hiciera. "Olga me ha dicho: ''Todo el mundo me hablaba de su familia y yo he hablado de lo que es mi vida'", aclaraba la joven.

Muy agradecida

Aprovechando el momento, Rocío Flores ha querido lanzar un mensaje a todas las personas que han apostado por su madrastra. "Estoy eternamente agradecida a todo el mundo que ha apoyado a la familia y a Olga", decía Flores emocionada. Los colaboradores de 'El programa del verano' no han querido dejar pasar la oportunidad y le han preguntado sobre las amistades que se lleva Moreno de 'Supervivientes'. "No sé la relación que tendrán fuera Melyssa Pinto y Olga, pero yo diría que Marta López va a ser una amistad importante", decía ella, dejando caer que es más que probable que la relación entre la catalana y la sevillana se quede en los Cayos Cochinos.