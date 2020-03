Samantha, puro entusiasmo en un segundo pase de micros de la Gala 9 de 'OT 2020' con notables mejoras

La tarde del viernes 13 de marzo, los concursantes de 'OT 2020' se enfrentaron al segundo pase de micros de la Gala 9, en la que Gèrard y Hugo se juegan su permanencia en la Academia. Una cita en la que estará presente Guille Milkyway, vocalista de La Casa Azul, como único invitado en la que será la primera gala del talent show carente de un público masivo y exterior, en cuyo lugar estarán los profesores de la Academia para apoyar a los chicos.

Samantha, en el segundo pase de micros de la Gala 9 de 'OT 2020'

Gèrard fue el primero en actuar con "Someone You Loved", a lo largo de la cual, aunque tuvo un pequeño lapsus, estuvo muy acertado a nivel vocal. Además, logró restar cierta tensión con respecto al primer pase y mejoró un tanto en cuanto a interpretación, dotando de mayor riqueza su actuación. En cuanto a Hugo, el concursante volvió a demostrar su desparpajo y alegría con "Heroes", en una actuación en la que mejoró los escasos aspectos vocales que le habían recomendado y demostró haber pulido sus movimientos e interpretación.

Maialen volvió a dejar muy buena impresión entre los profesores con "Dance Monkey", tema con el que pareció aún más cómoda que en el anterior pase, disfrutando más durante su actuación, una de las pegas que más observaron los profesores entonces. "Hoy la bestia cena en casa", interpretada por Eva, sufrió un cambio brutal después de un primer pase en el que la concursante recibió un severo toque por parte de los profesores, encabezados por Manu Guix. La concursante actuó de forma acertada tanto a nivel vocal como interpretativo, demostrando que había logrado hacer suya la canción a pesar de las dificultades que había encarado al arrancar la semana.

Claros avances

En el caso de Nia Correia con "El triste", la concursante volvió a evidenciar la enorme potencia de su voz, en esta ocasión, más afinada y segura que en el pase previo. No obstante, a nivel interpretativo, faltó quizás algo más de sentimiento que lograra conmover y transmitir de un modo más impactante, lo que no restaba demasiado a lo que fue una brillante interpretación. Esa misma suerte no la corrió Anaju, cuyo tema "Inevitable" se lo ha puesto muy complicado esta semana. La concursante no logró ser precisa con la afinación, algo que ya le ocurrió en el primer pase, en lo que parece ser una clara lucha a nivel interpretativo y vocal.

El cambio de Flavio durante su interpretación de "Suspicious Minds" fue más que evidente desde el primer pase, en el que Guix se mostró especialmente decepcionado al ver a un concursante carente de energía. Algo muy distinto a lo que Flavio demostró en el segundo pase, donde volvió a dejar clara la potencia y acierto de su voz, aunque sin dar mayores sorpresas. Por su parte, Bruno destiló mucha energía y buen rollo durante su actuación con "Quiero tener tu presencia", tema que tuvo que repetir al reproducirse una base equivocada. Durante su actuación, el concursante logró estar más acertado que en el pase previo a nivel vocal, al dotar la actuación de una cierta mayor presencia, tal y como le pedía Mamen Márquez.

"Muchísimo mejor"

Los chicos de 'OT 2020' durante la actuación grupal en el segundo pase de micros de la Gala 9

Samantha fue la última en actuar con "Millionària", ya en pie tras su recuperación, algo ante lo que la concursante se mostró especialmente entusiasmada. De hecho, la concursante se mostró mucho más suelta y alegre que en el anterior pase, donde tuvo que actuar sentada. A ello se unió el hecho de que, como le habían recomendado, vocalizó mucho mejor, dotando al tema de mayor fuerza, lo que unido a su actitud logró una muy buena actuación como cierre, antes de la actuación grupal con "Hey ya". En ella, los concursantes ya integraron la coreografía trabajada con Vicky Gómez, aunque con aspectos a mejorar, lo que no restó que recibieran las felicitaciones de Noemí Galera. "En general todo muchísimo mejor, muchas gracias. Así sí, amiguitos y amiguitas", elogió la directora.