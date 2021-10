La sexta entrega de 'La última tentación' que emitió Telecinco en la noche del miércoles 20 de octubre, dejó tras de sí el encuentro entre Gonzalo Montoya y Christofer Guzmán, quienes vivieron un tenso círculo de fuego en el que, una vez más, el sevillano le echó en cara al chileno que hubiera retomado su relación con Fani Carbajo a pesar de lo que sucedió en 'La isla de las tentaciones'. Una conversación en la que terminó interviniendo Sandra Barneda para lanzar un par de observaciones que enmudecieron un tanto a Montoya.

Sandra Barneda se dirige a Gonzalo Montoya en 'La última tentación'

"Me gustaría saber por qué te molesta tanto que Christofer haya vuelto con Fani, cuando tú, después de volver de 'La isla', querías volver con Susana", recordó en un momento la presentadora, haciendo referencia a la exnovia del sevillano, que decidió poner fin a la relación en el anterior reality, a raíz del comportamiento que había visto de él. Unas palabras ante las que Montoya guardó silencio un instante, antes de declarar que "cuando la persona que más amas, te da la noticia de que no está enamorada de ti, crees estar en un pozo". "A día de hoy, he descubierto que a mí, Susana, me quería de verdad, porque me hizo el favor de mi vida: buscar su felicidad, para que yo encontrase la mía. Y eso es justo lo que no hace Fani", respondió el sevillano.

"Yo la perdoné porque seguía enamorado de ella y ella me demostró que estaba arrepentida. Vivo con ella, eso se ve cada día", declaró entonces Guzmán, tras lo cual manifestó su desconcierto ante el hecho de que, "si tan amigo mío te consideras, independientemente de la decisión que tome, si me apoya hasta mi familia y tengo amistad contigo fuera, ¿por qué no me apoyas? Yo lo haría por ti". "Porque no tienes nada sincero a tu lado. El día que tú lo dejes, seré la primera persona que te dé su ayuda", replicó Montoya. "¿Todos los amigos que tienes hacen lo que tú crees que se debe hacer en la vida?", cuestionó entonces Barneda, ante las palabras del sevillano, quien respondió con un "ni mucho menos".

Segunda pregunta-zasca para Gonzalo ???? ¡Hoy sale calentito y no por el círculo de fuego! ????



???? #LaÚltimaTentación6 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/Bs0D3Ce0eF — La Última Tentación (@islatentaciones) October 20, 2021

"No sabe lo que es la dignidad"

"Entonces, ¿por qué no puedes ser su amigo y respetar a Christofer?", planteó la presentadora. "Porque no conoce los valores de lealtad, ni sabe lo que es la dignidad ni el amor propio", contestó el aludido, a lo que Guzmán señaló que "no es nada malo perdonar a una persona a la que quieres". "No lo entiende nadie", opinó Montoya, momento en el que el chileno aseguró que "no lo entiendes tú, porque te puedo asegurar que muchísima gente me ha apoyado y me quiere muchísimo". "¿Entiendes que haya gente que piense como él?", intervino entonces Barneda, hacia Guzmán, quien afirmó ser consciente de ello. "La mayoría, con la mano en el pecho, me ha dicho que olé mis cojones, porque me he tragado mi orgullo por estar con la persona que quiero", manifestó el novio de Carbajo.