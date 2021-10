El debate de 'La última tentación' del lunes 18 de octubre, dejó tras de sí la visita de Isaac Torres, con el fin de que explicara lo que había protagonizado en las dos últimas entregas del reality: sus besos con Bela Saleem, a pesar de ser pareja de Lucía Sánchez. Un episodio que la gaditana había descubierto en la última entrega del formato y sobre el que el barcelonés pudo hablar en plató, donde hizo frente a opiniones muy críticas con él e incluso se desveló que, tras lo sucedido con Saleem, había solicitado una hoguera de confrontación con su entonces novia.

Isaac Torres habla con Sandra Barneda en el debate de 'La última tentación'

"Bela es una chica que siempre me ha atraído y, al final, pasó porque yo llevaba días rayado por un tema que para mí era muy importante", declaró Torres, desde una sala aparte, antes de trasladarse a plató para charlar cara a cara con Sandra Barneda y sus colaboradores, algunos de los cuales, como Nagore Robles, se mostraban muy críticos con el barcelonés. "Empecé con Lucía y estaba enganchadísimo a ella. De hecho, me fui a vivir con ella a Cádiz por decisión propia y cambié muchas cosas", explicó Torres, una vez en plató, momento en el que manifestó que "yo estaba muy enamorado". "Nos dieron la oportunidad de entrar en 'La última tentación' y lo estuvimos pensando mucho, pero al final decidimos ir", prosiguió el barcelonés.

"Estaba convencidísimo de que yo no iba a caer, porque estaba muy a gusto con Lucía, es una niña espectacular", añadió Torres, quien había pasado de "estar juntos 24/7, a estar solo y me dio un bajón increíble". El barcelonés reconoció entonces que "llevaba un año con la cabeza como un bombo", a raíz de que, tras su ruptura con Marina García "no me di ni mi tiempo para estar solo, pensar en mí, asimilar lo que estaba pasando. A los dos días, ya tenía una relación con Lucía". "No tuve mi tiempo para entenderme, para conocerme de nuevo, porque yo he cambiado mucho como persona", valoró Torres, puesto que "este último año, me miro y no me reconozco como persona". "Y antes era una persona que estaba siempre alegre, de cachondeo y me llevaba bien con todo el mundo", observó Torres, tras lo cual defendió que "con Lucía me sentaba genial, fue al separarme cuando me dio el bajón".

"Fue una vía de escape"

"Lo que vi ya dentro del reality, es que yo necesitaba estar solo, necesitaba darme tiempo para estar con mi familia, mis amigos; no para estar con Bela", aseguraba entonces Torres, momento en el que Melodie Peñalver intervino para admitir que ella misma había pasado por algo "muy similar", con la gran diferencia de que "yo no le puse los cuernos a mi pareja". "No entiendo la relación con el hecho de ir a besarte con otra chica o sentirte atraído por otra", apuntó la colaboradora, momento en el que el aludido soltó que, "egoístamente, para mí fue una vía de escape, aunque suene mal". "Fue otro error", concedió Torres, para después admitir que "hay situaciones que no sé llevar", achacando así su movimiento con Saleem a su deseo de romper su relación con Lucía, pero sin atreverse a dar él mismo el paso, algo por lo que fue muy criticado por algunos de los colaboradores, que lo acusaron de meter a una tercera persona en sus problemas de pareja.