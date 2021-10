'La última tentación' alcanzó su sexta entrega en la noche del miércoles 20 de octubre, donde los habitantes de Villa Luna recibieron a Marina García y Alejandro Bernardos como nuevos inquilinos. La llegada se producía después de que Lucía Sánchez descubriera la infidelidad de su pareja, Isaac Torres, algo por lo que la sevillana no dudó en tirar de las orejas al catalán nada más llegar a su nuevo alojamiento.

Isaac Torres y Marina García discuten en 'La última tentación'

"Yo sé que al final no vas a cambiar en la vida, porque lo llevas en la sangre, pero delante de mí, no le vas a volver a faltar el respeto a una mujer, ni vas a jugar con los sentimientos de nadie, porque te juro que te hundo", lanzó García. "¿Me lo dices tú? Marina, por favor, si tú pusiste los cuernos a tu pareja conmigo", replicó Torres, de quien la sevillana criticó que "tú eres de mentira, eres un actor y al final el tiempo me ha dado la razón", al igual que señaló que "te has delatado solo". "Lo has vendido otra vez, diciendo que estabas muy enamorado y mira lo que has hecho. No tienes vergüenza, ¿o no te das cuenta?", añadía García, mientras el catalán se empeñaba en recordar su propia experiencia en 'La isla de las tentaciones', junto a él.

"Yo hago lo que siento en el momento", se defendía Torres. "¿Ahora qué sentías? ¿Que te gustaba ella, cuando me has dicho que estabas enamorado de Lucía? Eres un pedazo de actor y te vas a quedar solo, porque no quieres a nadie", manifestó García, con dureza, ante lo que el catalán coincidió al decir que "solo me voy a ir, desde luego". "Estoy contenta, porque al final se te ha visto la careta", añadía la sevillana. Asimismo, Sandra Barneda quiso saber si su actitud sorprendía a Torres, quien respondió con un "no". "He estado conviviendo con ella en la otra villa y sabía que la espinita no se la iba a quitar en la vida, vaya", confesó el participante, ante lo que García replicó que "espina la que me he quitado contigo, tú sí que eres una espina". La llegada arrolladora de la sevillana, de hecho, fue motivo para que ambos mantuvieran una nueva conversación al caer la noche, cuando Torres admitió que "me ha rayado mucho como has entrado hoy, te lo juro. Te voy a decir una cosa: todo el mundo se equivoca y tú lo sabes mejor que nadie". "Te equivocaste conmigo y te vas a seguir equivocando", apuntó García, convencida.

"No te quiero conocer más"

Marina García discute con Bela Saleem en 'La última tentación'

"¿Sabes lo que te pasa? Que sí, será muy importante para ti, pero prefieres estar solo, porque te quieres solo a ti", declaró la sevillana durante la conversación, mientras Torres aseguraba que "eso es mentira, la quiero muchísimo, más de lo que te imaginas". "Es difícil aguantarse y tú lo sabes", añadía el catalán, a lo que su exnovia le recordó que "hay una persona en la otra villa que está sufriendo por ti", para después dejar claro que "no voy a meter mierda, voy a estar contigo cordial y ya". "Con lo que ha hecho, me ha dejado claro el tipo de persona que es, así que, ahora mismo, para mí, insípido", confesaba la participante, ante las cámaras del programa.

Además, la llegada de García también terminó levantando ampollas entre ella y Bela Saleem, cuando la recién llegada confesó ante ella y Torres que "estoy siendo participe de un cuento que no me creo. Y no te creo ni a ti ni a esta chiquilla". "No me conoces, no puedes opinar de mí", señaló la kuwaití. "No te quiero conocer más. Te he conocido un día", replicó García, tras lo cual Saleem afirmó que "eres la menos indicada para opinar de Isaac, porque él ha hecho lo mismo que tú". "¿Por qué? ¿Tú has vivido lo que he vivido yo? ¿Sabes lo que he sentido?", señaló la sevillana, iniciando una disputa en la que Torres también se vio envuelto. "Lo que hice era porque lo sentía y decía que mi relación iba mal. Tú entraste diciendo que estabas superenamorado", le recordó García quien, ante las cámaras, reconoció que "no me gusta que le haya hecho daño a otra persona, pero al final ha tenido que ser así".