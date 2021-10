La noche del miércoles 20 de octubre, 'La última tentación' alcanzó su sexta entrega en Telecinco, en la que se pudo ver al completo cómo Sandra Barneda informaba a Lucía Sánchez de que su novio, Isaac Torres, había solicitado un encuentro con ella. Una ocasión en la que, además, la gaditana sorprendió al sincerarse con la presentadora y reconocer que había mentido a Marina García sobre los inicios de su relación con el catalán.

Sandra Barneda habla con Lucía Sánchez en 'La última tentación'

"Pensaba que iba a estar peor, aunque después de lo que ocurrió el año pasado, he madurado, me he hecho más fuerte y para qué me hundir o me voy a machacar a mi misma con algo que ni tiene solución, ni tiene sentido, ni merece la pena", confesó la gaditana, cuando Barneda le preguntó cómo se encontraba. Asimismo, cuando la presentadora le preguntó si entendía lo que había ocurrido entre su pareja y Bela Saleem, momento en el que Sánchez admitió que "yo no entiendo a esa persona, directamente". "Me ha demostrado que es muy buen actor. Si estábamos en nuestro mejor momento, no haces eso", añadía la gaditana, convencida también del hecho de que Torres "no ha estado enamorado de ti".

"Si esto es el karma, ya lo he sufrido. A ver cuándo le llega a él, que también tiene culpa", lanzó Sánchez, a quien Barneda planteó si "crees que te portaste mal con Marina". "Claro. Siempre he dicho que me arrepiento de haber hecho daño a Marina, es de lo que me arrepentiré siempre", admitió la participante. Asimismo, cuando la catalana señaló "pero has sido sincera con Marina", Sánchez sorprendió al reconocer que "no" lo había sido, a pesar de todas las veces que había negado, junto a Torres, que hubieran traicionado a García mientras aún estaba con el barcelonés. "En algunas ocasiones sí que tonteamos", admitió la gaditana. "O sea, estando con ella, cruzasteis algún límite", tanteó Barneda. "Sí. Tonteamos, no nos portamos bien. Y el día que estaba ella presente, cuando nos dimos un beso él y yo. Se sabía que ahí pasaba algo", declaró Sánchez.

???????????? Lucía por fin cuenta LA VERDAD de cómo empezó su relación con Isaac y reconoce que se lo ocultaron a Marina para no hacerle daño, ¿la entiendes?



???? Eso no se hace

?? La entiendo



???? #LaÚltimaTentación6 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/vGO7zx25U5 — La Última Tentación (@islatentaciones) October 20, 2021

"Ya le habíamos hecho el daño suficiente"

Ante las palabras de la participante, la presentadora preguntó "por qué se lo habéis negado a Marina". "Porque después del dolor, para qué darle explicaciones y hacer más daño. Creo que es innecesario", contestó la aludida. Ya a solas ante las cámaras, la gaditana explicó que "le he contado a Sandra la verdad de todo, que hubo más cosas entre Isaac y yo, y no lo había hecho antes porque creo que ya le habíamos hecho el daño suficiente como para dar detalles". Además, la participante pudo hablar de su entonces estrecha relación con Manu González, de quien había sentido mucho apoyo ante lo ocurrido. "Me ha hecho sentir bien, me he reído bastante. Ha dormido en la cama conmigo y todo, pero como si fuera mi primo", aclaró Sánchez, quien también desveló que "hemos hablado de muchas cosas que teníamos pendientes. Me dijo que esperaba tener una amistad conmigo y nunca nos hemos dado la oportunidad, hasta este momento".