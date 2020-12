Sandra Barneda cuenta cómo fue su fichaje por Mediaset: "Paolo Vasile fue el primero que no intentó cambiarme"

El 30 de noviembre Sandra Barneda acudió al programa El Faro de Cadena SER, donde desveló una curiosa anécdota sobre Paolo Vasile con Mara Torres. La locutora quería saber de primera mano cómo fue el fichaje de la periodista en Mediaset: "Me metieron en su despacho y me dio la bienvenida. Entonces, me dijo: 'He visto muy poco de ti en televisión, pero hacía tiempo que no me encontraba a un animal televisivo como tú. Si tú, lo que estoy viendo ahora mientras me estás hablando, eres capaz de trasladarlo a la televisión, tú y yo vamos a estar mucho tiempo juntos'", recordaba la exitosa escritora.

Sandra Barneda en Cadena SER

En aquel momento la periodista no comprendía a qué se refería Vasile, quien le recalcó que le había llamado la atención especialmente su "fuerza en la mirada", su "carácter" y su "rebeldía". El empresario buscaba que Barneda fuese capaz de transmitir todo eso frente a las cámaras: "Entonces le dije: '¿Me estás pidiendo que sea yo?'. Y me dijo: "Sí, y no es nada fácil. Lo que te estoy diciendo no es nada fácil. Dependerá de ti'. Y por eso digo que fue la primera persona que no intentó cambiarme. Eso se lo agradeceré siempre".

Torres ha afirmado que trabajar en Telecinco es formar parte del "Olimpo de la televisión" ya que sus programas son los que más audiencia tienen actualmente, por ello, caerle bien al consejero delegado de Mediaset es tener mucha suerte. Sin embargo, Barneda ha explicado cómo cree que trabaja el empresario realmente: "Vasile separa mucho, es un hombre muy emocional pero separa mucho. Tú le puedes caer bien pero, en un momento determinado, él es absolutamente un ejecutivo agresivo y en ese momento separa muy bien la emocionalidad".

"Un océano para llegar a ti"

Aparte de su gran talento como presentadora, Sandra Barneda se ha convertido en una reputada escritora que ha conseguido ser finalista del Premio Planeta 2020 gracias a su novela "Un océano para llegar a ti". El libro narra la historia de Gabriele, quien vuelve a su pueblo natal tras la muerte de su madre. Allí se reencontrará con su padre, con el que no habla desde hace mucho tiempo, y su cuñada. Todos juntos cumplirán el último deseo de la fallecida.