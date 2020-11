Sandra Barneda aviva las dudas de su tocaya sobre Tom en 'La casa fuerte 2': "Me suena a lo de Liseth y Tom"

La noche del martes 10 de noviembre, 'La casa fuerte' alcanzó su tercera gala, en esta ocasión con Sandra Barneda, cita en la que el programa emitió la primera bronca del reality entre Sandra Pica y Tom Brusse. Además, la pareja protagonizó en directo una nueva disputa con Samira Jalil, en un delicado momento para Sandra, quien confesó estar muy de bajón por el distanciamiento con sus seres queridos y la constante presencia de Jalil, quien continuaba insistiendo en que se había enrollado con Tom mientras estaba con Pica. Un episodio en el que Barneda acabó avivando las dudas de su tocaya al plantear la posibilidad de que Brusse le estuviera mintiendo al negarlo.

Sandra Barneda habla con Sandra Pica y Tom Brusse en 'La casa fuerte 2'

"No estoy bien. Para mí está siendo muy complicado", reconoció Sandra, tras ver su disputa con Brusse y su posterior reconciliación, haciendo referencia a la presencia de Samira. "Todo el día estás hablando con ella", señaló entonces su pareja, algo que Pica achacó a que era "por educación". "Es muy difícil compartir techo con ella y contigo, juntos", confesó la concursante, tras lo cual Barneda intervino para señalar que "estoy viendo un déjà vu" e hizo referencia al polémico paso del empresario por 'La isla de las tentaciones'. "Te voy a hacer un favor", señaló la presentadora a su tocaya, antes de plantear al marroquí que "quiero que me seas sincero y a tu pareja: ¿ha ocurrido algo con Samira?", recibiendo una rotunda negativa del aludido.

"Si hubiera pasado, lo habría dicho, porque Sandra no es celosa", recalcó Brusse, después de que Barneda hiciera referencia a 'La isla de las tentaciones', donde el empresario mintió a Melyssa Pinto sobre su anterior relación con Liseth, una de las solteras. "Allí es diferente porque estabais en el paraíso, pero aquí se oyen voces que dicen lo contrario", manifestó entonces la presentadora, despertando ciertas dudas en su tocaya, quien a pesar de todo reconoció seguir confiando en su pareja. "Creo que me está siendo sincero, pero con lo que estás diciendo me está entrando mal cuerpo", reconoció la concursante, tras lo cual Barneda planteó a Samira la posibilidad de que hubiera mentido sobre haberse enrollando con Tom mientras estaba con Pica. "Lo que pasó, pasó. Yo voy a seguir con mi verdad. Si llego a saber que tiene novia, no me habría enrollado con él", manifestó Jalil, quien añadió que "entiendo que esté desencajada".

"No te pones así si no te hueles algo"

Samira, Sandra y Tom discuten en 'La casa fuerte 2'

"No quiero ver a la gente sufrir", reconoció Samira, mientras que Barneda admitió que lo que estaba pasando "me suena a lo de Liseth y Tom". "Me está costando convivir con ella", confesó Pica, quien manifestó que "no entiendo eso de hacer daño de esta forma". "Me desestabiliza que tú estés cuestionando eso. Para mí, no es fácil", lanzó la concursante a la presentadora, quien negó desear hacer tal cosa, "pero sé lo que he vivido con Tom y tú, también". "Me da rabia que por un pasado que tenga, la gente se ciña a eso", criticó la extentadora, quien subrayó que lo que ocurrió con Brusse en la isla, "pasó, hay que dejarlo atrás y no hay que removerlo en el presente".

"No voy a seguir quemándola, porque estamos encerrados. Pero a buen entendedor, pocas palabras bastan", declaró Samira, desatando una disputa con Pica y Brusse, por su insistencia. "Estás así porque no confías plenamente en él. Estás en tu derecho de creer lo que quieras", soltó la concursante hacia Sandra, algo con lo que Barneda se mostró de acuerdo. "Me sabe mal que esté así, pero no te pones así si no te hueles algo", opinó la presentadora, quien matizó que "yo estuve ahí y os puedo decir que Sandra se enamoró completamente de Tom".