Jorge Javier Vázquez confiesa por qué evitaba a Sandra Barneda: "Me iba y no la saludaba"

Sandra Barneda ha visitado el plató de 'Sálvame' para adelantar algunas novedades sobre 'La casa fuerte 2', pero ha terminado hablando con Jorge Javier Vázquez sobre una entrevista que la catalana concedió a Mara Torres y sacando a la luz temas personales. Así, el presentador ha confesado que cuando ambos trabajaban en Barcelona él la evitaba y ha explicado el porqué.

Jorge Javier ha recordado un momento de la entrevista en el que Barneda confesó cómo fue una de sus primeras reuniones con Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España. En ella, el italiano le dijo a la periodista que si mostraba todo su potencial frente a la cámara, trabajarían juntos mucho tiempo. "Veo que te ha gustado [la entrevista], cada vez te gusto más", ha dicho Barneda, sorprendida por la cantidad de detalles que recordaba su compañero.

"No, tú eres complicada", ha asegurado Jorge Javier entre risas, despertando también la carcajada del director del programa, David Valldeperas. En ese momento, el presentador ha recordado que "la puteaba" cuando trabajan en Barcelona: "Yo me iba y no la saludaba". Jorge Javier ha estallado en carcajadas al rememorar esas situaciones, que confiesa que "le encantaban". Barneda le ha respondido que nunca supo por qué no quería saludarla. "Por una cosa de Belén, por defender a Belén", le ha explicado, pero la catalana no recordaba a qué se refería.

Hablan del tema Asraf

En la última gala de 'La casa fuerte' presentada por Jorge Javier, Asraf arremetió duramente contra el presentador, diciéndole que no tenía personalidad y afirmando que le hablaba "como si fuera tonto". El de Badalona optó por no responder y mantuvo silencio, aunque Isa Pantoja sí que se mostró molesta por esas palabras de su novio.

Sandra Barneda ha querido saber por qué el presentador no dijo nada, una actitud que a ella le sorprendió enormemente. "Es que son las situaciones en televisión que te pasan y sabes perfectamente que se puede liar y que vas a perder la cabeza que va a dar lugar a una guerra estéril", ha contestado Vázquez, que también ha asegurado que le daba "vergüenza ajena" escucharlo. "Son el tipo de situaciones que, a mis cincuenta, pienso que lo mejor es estar en silencio y que el público juzgue", añade.