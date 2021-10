Si hubo una edición de 'Operación Triunfo' controvertida, esa fue la de 2008. La tensión entre los concursantes comenzó a ganar protagonismo y llevó a momentos polémicos tanto en la Academia como en el plató. En esta ocasión contábamos con la presencia por videollamada de Àngel Llàcer, que en esta sexta edición pasó de profesor de interpretación a director de la Academia: "Yo era como el Guadiana, aparecía y desaparecía", bromeaba. "La experiencia fue muy buena. Tenía la oportunidad de enseñar desde la diversión, como a mí me gusta, trabajar en el buen humor", comentaba ante la atenta mirada de Noemí Galera.

Los concursantes de 'OT 2008', durante una videollamada

Asimismo, el actual miembro de jurado de 'Tu cara me suena' comentaba lo difícil que fue esta edición para él, pues a su madre le diagnosticaron un cáncer y además tenía que compaginar el trabajo en 'OT' con 'Tú sí que vales': "Fue una época que creo que superé porque era joven", reconocía. Tras el catalán, hacía acto de presencia en el set uno de los grandes favoritos de su promoción, así como el primero en ser seleccionado online, Manu Castellano, quien desvelaba haber sido "grabado a traición" para mandar el vídeo. "Mi vecina cogió el móvil, lo grabó y lo subió con mi beneplácito. [...] Os recuerdo a ti y a Risto diciéndome que había pasado", relata.

Llegaba el momento de conectar con otros concursantes. A través de una videollamada, diez exaspirantes de la sexta edición no querían perderse este especial: David Ros, Paula Ortiz, José María Requena "Reke", Sandra Criado, Stanley "Chipper", Tania Sánchez, Rubén Noel, Tania Gómez, Patty García y Esther Aranda. Criado rememoraba aquellos momentos de nervios en las pruebas: "Cuando he vuelto a ver esas imágenes he tenido esa sensación del casting, con Manu diciéndome que no nos iban a coger". Por otra parte, se hacía mención a uno de los momentos más destacados del formato, cuando llovió sobre el escenario durante la interpretación del tema "Agua".

Tira y afloja entre los concursantes

Una situación difícil para los triunfitos, a quienes aseguraron que el agua sería caliente: "Nos lo creíamos, y cuando aquello cayó estaba frío como la madre que lo parió", decía entre Risas Tania S. De hecho, algunos llegaron a ponerse enfermos al día siguiente. Este momento daba paso a los problemas de convivencia entre Virginia y algunos compañeros. Galera preguntaba si se habían solucionado las rencillas, a lo que Sandra aseguraba que aquello formaba parte del pasado, ya que era un añadido más de la experiencia: "Recuerdo aquella época como un momento muy bonito. Es muy fácil criticar. Éramos nosotros mismos, tanto ella como nosotros, y por eso el programa salió como salió, teniendo una audiencia muy buena", indicaba. "Menos mal que hoy no está Virginia", bromeaba Reke. Tal y como informó Noemí Galera, Virginia finalmente no pudo estar en el reencuentro.

Entretanto, se unía a la llamada otra de las exaspirantes, Noelia Cano, que estaba presente cuando Noemí ponía encima de la mesa la cuestión de si volverían a entrar a la Academia; decisión que parecía tener muy clara Esther Aranda, quien se negaba ante una hipotética nueva oportunidad de estar en el programa: "Yo ya tengo dos hijas, tengo unos negocios, y no me plantearía entrar en 'OT'. De hecho, me han ofrecido entrar en un reality y he dicho que no", sentenciaba.

Asimismo, también se mencionaba su desastrosa e histórica interpretación de "Las de la intuición", respecto a la cual Tania G. afirmaba que no se escuchaba correctamente: "Me oía muy lejos. [...] Cogí pánico después de esa actuación", añadía, a lo que Noemí Galera espetaba que subirse el escenario de 'OT', sin experiencia y en directo, es algo muy complicado, mientras que criticar desde el sofá es muy fácil.