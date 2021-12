'Secret Story: Cuenta atrás' celebró su décimo cuarta gala la noche del martes 14 de diciembre, en Telecinco, en la que Sandra Pica y Luis Rollán descubrieron por fin de dónde procedía la crítica que Julen de la Guerra envió al sevillano en la gala del domingo, a través de un tuit, a pesar de su buena relación. Una revelación que el programa aprovechó, además, para reunir a ambos concursantes en la Sala de la Verdad, con el fin de que aclarasen las cosas.

Sandra Pica y Luis Rollán, frente a frente en 'Secret Story'

Antes de reunir a los dos concursantes, el programa mostró a Pica lo que había ocurrido antes de que De la Guerra fuera expulsado, momento en el que el madrileño le pidió a Rollán que cuidara de la catalana. Una petición que, en cierto modo, el sevillano incumplió minutos después, puesto que otorgó dos puntos a la pareja del expulsado, a pesar de que señaló que "he visto muy tocada a Sandra", a causa de la despedida con su novio. Pica, de hecho, pudo ver la secuencia completa de ese momento, tras lo cual confesó que "sí" entendía la reacción de De la Guerra ante lo ocurrido.

"He leído el tuit de Julen otra vez y la conclusión a la que llego, para que tú te quedes tranquilo, es que iba por el hecho de que tú me nominaras", apuntó Pica, algo con lo que Rollán estuvo de acuerdo, puesto que había alcanzado la misma idea antes del encuentro. "Podría haber sido políticamente correcto y haber repartido mis puntos entre todos o haber dado los cuatro a los gemelos, pero si ese ha sido mi error, lo siento", manifestó el sevillano, quien no se había planteado las nominaciones al haber estado muy seguro de que sería él el expulsado, en lugar de De la Guerra. Pica recordó entonces que, en medio de un calentón, le había reprochado al sevillano que "no me digas que ahora mismo me has nominado porque no sabes si voy a aguantar, cuando llevas cuatro o cinco semanas nominándome".

¿Con quién estáis en esta Sala de la Verdad?



???? Sandra

?? Luis#SecretCuentaAtrás14 pic.twitter.com/l6NFVAiOo8 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 14, 2021

"Siento que fue una excusa"

"¿Las otras semanas, por qué lo hacías? Siento que fue la excusa" confesó la catalana, ante su compañero. La concursante recordó, además, el momento en el que De la Guerra optó por no salvarla a ella de la nominación, con tal de no subir a la palestra ni a los Gemeliers ni a Rollán en su lugar: "si tan hermano mío eres, ves que me he sacrificado por dejar aquí a mi novia y que te salvé, pues yo entiendo que se sienta decepcionado". Ambos concursantes mantuvieron entonces una conversación un tanto tensa sobre sus nominaciones, en la que Pica quiso dejar claro que, a pesar de todo, "a mí me da igual. Sé que, si hay más nominaciones, voy a seguir saliendo. Y yo con Luis no tengo ningún problema". "A mí no me va a decepcionar, porque sé que lleva varias semanas nominándome", aseguró la catalana, quien recalcó que "yo a Luis lo quiero mucho", aunque la nominara.