La noche del domingo 12 de diciembre, Telecinco emitió la duodécima gala de 'Secret Story: La noche de los secretos', en la que Julen de la Guerra descubrió algunas críticas más de Steisy hacia él durante su paso por el reality. Las opiniones por parte de la colaboradora a lo largo de estos meses no gustaron en absoluto al madrileño y, además, despertaron un enfrentamiento entre ambos en plató, cargado de mutuos reproches.

Steisy y Julen se enfrentan en 'Secret Story'

La tensión entre la colaboradora y el exconcursante se desató cuando el madrileño se lanzó a manifestar sus críticas sobre la relación entre Cristina Porta y Luca Onestini, momento en el que apuntó que, al contrario que sus dos compañeros, "yo sí me olvidé de que la casa era un plató de televisión". "Totalmente, estabas como en tu casa", lanzó entonces la almeriense, antes de que Jordi González le diera paso al recordar que "tú has sido muy crítica con Julen y con Sandra". "Con Sandra, a mitad del programa, menos, pero contigo he sido muy crítica. Como persona te doy un diez; como concursante, un cero", manifestó la colaboradora, con sinceridad. "Qué sorpresa, Steisy", comentó De la Guerra, irónico.

"Eres una persona que se ha pasado todo el día durmiendo", insistió Steisy quien, en medio de la disputa, no dudó en saltar ante el tono del madrileño. "Conmigo, la chulería te la guardas, porque yo soy más chula que tú. Así que te relajas, que yo no te permito lo que te han permitido dentro de esa casa", señaló la almeriense, tajante. "Lo primero que te voy a decir es que yo a ti, cuando te vi esta última etapa en 'Mujeres y hombres y viceversa', te dije que tú en mi casa tenías un plato en mi casa para cuando quisieras. Y resulta que salgo hace dos días y me dice mi madre que la que más caña me ha dado, has sido tú", le reprochó De la Guerra, en medio de la tensión, ante lo que la aludida le replicó que "tú no me tienes que echar nada en cara con lo bien que me he portado contigo en 'Mujeres y hombres y viceversa'. Viniste siendo una mierda y te fuiste siendo un rey gracias a mí". "Hablas de cosas del 88, de cuando el Buitre jugaba en el Real Madrid", contestó el madrileño.

¿De parte de quién estás?

???? Steisy

?? Julen#SecretNoche14 pic.twitter.com/FHa1l1BRvO — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 12, 2021

"Tan mal no lo habré hecho"

Julen ve las críticas de Steisy en 'Secret Story'

Ambos se enzarzaron entonces en un enfrentamiento en el que la almeriense incluso tachó al último expulsado de "empanada de mierda", antes de que el programa diera paso a un recopilatorio de sus críticas más duras contra De la Guerra. "Si he sido un concursante que se ha tirado en la cama todo el día, ¿cómo salgo tan tarde y tengo doce esferas? Tan mal no lo habré hecho", reflexionó el exconcursante, ante lo que Steisy manifestó que "has sido una persona que no ha hecho nada y se ha colado en la final".

"Soy una colaboradora de este programa y respeta mi trabajo, aunque no te guste como opine", añadía la almeriense, en medio de la tensión entre ambos. "Tan profesional eres y tan auténtica y real eres, que a una persona que no te ha hecho nada en su vida, como yo, no te importa ir en contra de él para estar ahí sentada", la echó en cara De la Guerra, momento en el que Alba Carrillo intervino para señalar que "si él te tiene que respetar como colaboradora, respétalo a él como concursante, que ha estado ahí hasta la semana número trece". "Yo he criticado su concurso, pero siempre lo he respetado", defendió Steisy, antes de que se pusiera fin a la disputa.