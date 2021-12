El domingo 12 de diciembre, Telecinco emitió la décimo cuarta gala de 'Secret Story: La noche de los secretos' con Jordi González, en la que el programa contó con la presencia de Julen de la Guerra en plató, por primera vez desde que fue expulsado en la cita del jueves 9 de diciembre. Una ocasión que el programa aprovechó para mostrar cómo había afectado su marcha a Sandra Pica, cuyas imágenes terminaron emocionando al madrileño.

Julen rompe a llorar al ver sufrir a Sandra Pica por su marcha de 'Secret Story'

"Eres el mejor regalo que me voy a llevar de aquí. Ojalá todas las personas conociesen a alguien y tuviesen un amor como el que tenemos tú y yo", manifestaba una emocionada Pica, quien añadía sobre su relación que "somos felices así, somos perfectamente imperfectos, somos un caos". "Lo hacía todo con él y la casa para mí, ahora, está vacía. Le falta luz", manifestaba la barcelonesa, en el Cubo. Asimismo, Pica volcó su cariño en una fotografía de De la Guerra, ante la cual declaraba que "me siento sola, te echo mucho de menos. Has sido mi ángel, lo eres y lo seguirás siendo, y solo puedo darte las gracias porque has hecho que cada día sea especial. Te quiero con locura y lo sabes", despertando el llanto en su pareja, presente en plató.

"Entiendo que haya gente que solo vea las galas, pero el estar con una persona 24 horas, que es tu apoyo, que está pendiente de ti, es superbonito y, para mí, merece estar en la final, ha hecho un concurso perfecto, ha sido ella, ha ido creciendo", declaró el madrileño, entre lágrimas, tras lo cual añadía que "hemos crecido como relación un montón, hemos superado baches de niños, porque lo somos, no me voy a esconder". El exconcursante apuntó a que, a pesar de que Pica era más joven, "ella tiene más madurez que yo, pero lo bonito es que, a pesar de que hemos tenido amistades de las que no nos hemos fiado mutuamente, nunca me ha condicionado". "Lo único que le puedo dar a Sandra, a toda su familia, a sus amigos, son mil gracias", concluyó De la Guerra, con lágrimas en los ojos.

"Pongo las manos en el fuego por él"

Sandra rompe a llorar tras ver un mensaje de Julen en 'Secret Story'

Tras las palabras del último expulsado, González quiso hablar con la barcelonesa, quien aseguró que "no tengo más opción que conformarme con lo que hay". "El viernes fue el peor día. Me siento más desubicada que cuando llegué y hay momentos del día que son muy complicados. Al final, todo lo que hago, pienso en él", relató Pica quien, a la hora de considerar la posibilidad de que De la Guerra fuera expulsado, "no quería ponerme en esa situación y quería pensar que iba a volver". "Realmente, lo estoy llevando un poco mejor de lo que creía por la gente queme ha ayudado a seguir aquí tras las nominaciones, por él y por mí misma. Tengo que estar bien", añadía la concursante, tras lo cual pudo ver las palabras de ánimo que el madrileño había grabado para ella en el Cubo, antes de abandonar el reality.

"Lo echo muchísimo de menos", confesaba Pica, emocionada por el mensaje de su novio, para después asegurar que estaba muy enamorada. "Es lo mejor que me ha pasado", aseguraba la barcelonesa, antes de recordar que "primero lo conocí como un amigo. Me di cuenta de que, más que un amigo, era una persona que me gustaba. Luego, tomamos distancia". "Entré aquí sin querer saber nada, las primeras semanas estaba cerrada en banda porque tenía pánico a que me pasara lo que me ha pasado, pero es una persona tan noble, honesta y real, que me ha dado la seguridad y me ha demostrado que me quiere", prosiguió la concursante, quien incluso terminó afirmando que "yo pongo las manos en el fuego por él cuando haga falta".