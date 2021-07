La noche del miércoles 7 de julio, 'Supervivientes: Tierra de nadie' comenzó su emisión en Cuatro, antes de dar el salto en Telecinco, con Carlos Sobera al frente. Una cita en la que la organización del programa por fin le dio la oportunidad a Tom Brusse de hablar con Sandra Pica por teléfono, oportunidad que la catalana aprovechó para aclarar cómo estaba su relación entre los dos, algo que no había dejado claro durante su visita a Honduras hace semanas.

Tom Brusse rompe a llorar al conocer su ruptura con Sandra Pica en 'Supervivientes'

"Estaba esperando tu llamada", reconoció Pica, al responder a Brusse, ante quien confesó que "la última vez que estuve contigo no fui clara", para después soltar que "estoy haciendo mi vida". "Cuando vuelvas a Madrid, voy a estar en casa y te lo voy a contar todo", prometió Pica, tras lo cual manifestó que "sentimentalmente, no estoy como estaba antes" y apostó porque "es mejor una amistad que intentar algo". "Me da igual tu amistad. Estoy aquí en Honduras desde hace tres meses, sufriendo, lejos de mi familia. Me dijiste que estuviera tranquilo, que me ibas a esperar y después de dos meses me dices que estás haciendo tu vida", replicó Brusse, entre lágrimas. "¿Te miento? ¿Te digo que te estoy esperando?", cuestionó Pica, antes de afirmar que "no quiero desestabilizarte, te lo contaré cuando nos veamos en persona. Pero creo que, si no te contestaba, era peor. No quería mentirte".

"Lo estás pasando mal allí pero, ¿cómo lo he pasado yo en los últimos meses de nuestra relación?", replicó la catalana, quien aclaró que "es una cuestión de que mis sentimientos cambiaran". "Me mentiste cuando dijiste que había chispa", acusó el superviviente, con quien Pica quiso ser clara "porque te puedes enterar". "Cuando fui a Honduras, te había respetado hasta el último momento, pero cuando volví, no fue igual. Conocí a alguien, aunque no tengo pareja", explicó la catalana, despertando una carcajada de incredulidad en Brusse. "¿Conociste a alguien? Muchísimas gracias", respondió el marroquí, con sarcasmo, ante lo que Pica replicó que "como tú conocías a otras cuando estabas conmigo, vamos a ser claros". "No sabes lo que se me ha juzgado por no ser clara", añadió la exnovia, mientras Brusse soltaba que "me da igual. Pensé que nuestra relación iba a arreglarse". "La otra vez miré por ti y te dejé bien, pero no voy a aguantar más que digan que no soy clara", manifestó Pica, para después señalar que "era algo que quería hablar en persona, pero si me llamabas, no te iba a mentir".

"¿Cómo puedo ser fuerte si te amo con locura?"

El marroquí señaló que "viniste para hablar de tus sentimientos y eso no lo dijiste", ante lo que la catalana reconoció que "si tú no te vas a 'Supervivientes', yo habría seguido contigo". "¿Cómo puedo ser fuerte si te amo con locura? Todos los días estoy pensando en ti", recalcó el concursante, quien subrayó que "estoy pidiendo llamarte a ti, porque tengo miedo de perderte. Llevo meses queriendo hablar con mi familia, pero te llamo a ti, porque te amo". "Lo sé, pero las cosas se tienen que valorar en el momento", reflexionó Pica, antes de reprocharle que "has tenido que ir allí para valorarlo", aunque afirmó que "no te culpo a ti de nada". "Te queda nada y lo estás haciendo genial. Tienes muchísimo apoyo. El mío, también", prometió la catalana. Pica reconoció también que "para mí no ha sido fácil desde que me fui de Honduras. Para mí lo fácil era no contestarte".

Tras una breve pausa, Brusse manifestó que "tenía la esperanza de volver y estar contigo. Hemos hablado de que había una posibilidad y veo que, al final, nada", mientras que su exnovia expresó lo difícil que había sido dejar las cosas claras en su visita, dada la complicada situación de Brusse y el hecho de que "eres una persona a la que quiero, aunque no me sienta enamorada". "No te imaginas lo caro que ha sido ir a Honduras a verte. Psicológicamente, me he visto arrasada", declaró Pica. "Necesito digerirlo. Me dejaste otra vez como una mierda", lanzó Brusse, tras lo cual añadió que "me lo merezco, te deseo que seas feliz". "No digas que te lo mereces, porque no es así. No pienses que es un castigo", le instó Pica, antes de concluir la conversación jurando que "puedes ganar, sigue como lo estás haciendo".