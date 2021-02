Los Sanfermines de 2021, cancelados por segundo año consecutivo debido al coronavirus

Son muchos los eventos y tradiciones a los que estamos renunciando desde que comenzase la pandemia de covid-19. La televisión también se ha visto afectada, siendo cancelados diversos formatos y teniendo el resto que adaptarse a las circunstancias con nuevas formas de crear sus contenidos. Una fiesta tradicional y a la vez esperado evento televisivo al que este año renunciaremos por segundo año consecutivo serán los Sanfermines, que no podrán celebrarse debido a las circunstancias sanitarias.

Encierros de San Fermín de 2019

La cita anual en Pamplona se une a la Feria de Abril de Sevilla y las Fallas de Valencia y no se celebrará en 2021. "Difícilmente se podrá celebrar San Fermín en 2021. No es responsable por mi parte alentar unas esperanzas que creo que no van a poder ser", ha comunicado María Chivite, presidenta del gobierno navarro. La política ha lamentado tener que comunicar esta noticia, pero admitió que, con la situación actual, "una fiesta internacional como son los Sanfermines, en la que vienen a Navarra millones de personas, no va a ser posible".

La tercera ola ha azotado gravemente a nuestro país, en el que en las últimas dos semanas se ha dado una incidencia de 865 casos por cada 100.000 habitantes. La gran esperanza de las instituciones recaía en la aplicación de la vacuna, pero pese a que ya se está administrando, Chivite ha mencionado que "más allá de que podamos cumplir con la expectativa de vacunación de en torno al 40 o 60% de navarros al inicio del verano, no es responsable abrir unas expectativas que no va a ser posible cumplir".

Una tradición anual en TVE

Chivite hizo referencia a que los Sanfermines son algo "intrínseco" en la identidad navarra, pero lo cierto es que la celebración rompe las fronteras de la comunidad autónoma. Cada año, RTVE emite los tradicionales encierros con gran éxito de audiencias, llegando a marcar en 2019 (la última vez que se celebraron) un 45,6% de cuota de pantalla y 6,2 millones de espectadores de media. Queda conocer si la televisión pública repetirá su estrategia de 2020, cuando durante la semana de la fiesta popular emitió recopilatorios de los momentos más emocionantes de otros años bajo el nombre 'Corriendo al 2021'.