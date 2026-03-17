Santiago Segura está triunfando con 'Torrente, presidente'. La película se ha convertido en el cuarto mejor estreno español de la historia y ha conseguido recaudar siete millones de euros en su primer fin de semana. La cinta es la sexta parte de la saga que el director comenzó en el año 1998 con 'Torrente, el brazo tonto de la ley' y está producida por Amiguetes Entertainment.
Tras su estreno el pasado viernes 13 de marzo, Santiago Segura parece haber estado atento a los titulares de la prensa especializada. El director ha querido referirse a ellos durante una proyección privada de la película para la empresa SAP Concur. Segura se ha mostrado dolido con los numerosos spoilers que los periodistas han hecho sobre la cinta en sus artículos.
Santiago Segura contra la prensa especializada
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
El director agradeció la presencia a los trabajadores de la empresa y les advirtió que eran unos privilegiados por poder ver la película gratis. Fue en este momento cuando se refirió a los periodistas y a los titulares que habían publicado tras ver la cinta. "Se ve que les ha molestado pagar. Han puesto todos los cameos en los titulares. O sea que hay spoiler por todas partes", dijo el también actor.
A pesar del enfado, Santiago Segura sigue disfrutando de uno de sus momentos profesionales más dulces. Al éxito de la saga 'Padre no hay más que uno' se le suma ahora otro nuevo taquillazo que, sin duda, dará mucho de qué hablar durante toda la primavera. De momento, 'Torrente, presidente' ya ha pulverizado récords históricos del cine español.