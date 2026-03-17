Por Adrián López Carcelén |

Santiago Segura está triunfando con 'Torrente, presidente'. La película se ha convertido en el cuarto mejor estreno español de la historia y ha conseguido recaudar siete millones de euros en su primer fin de semana. La cinta es la sexta parte de la saga que el director comenzó en el año 1998 con 'Torrente, el brazo tonto de la ley' y está producida por Amiguetes Entertainment.

Tras su estreno el pasado viernes 13 de marzo, Santiago Segura parece haber estado atento a los titulares de la prensa especializada. El director ha querido referirse a ellos durante una proyección privada de la película para la empresa SAP Concur. Segura se ha mostrado dolido con los numerosos spoilers que los periodistas han hecho sobre la cinta en sus artículos.

'Torrente, presidente' es el nuevo éxito cinematográfico de Santiago Segura

Santiago Segura contra la prensa especializada

El director agradeció la presencia a los trabajadores de la empresa y les advirtió que eran unos privilegiados por poder ver la película gratis. Fue en este momento cuando se refirió a los periodistas y a los titulares que habían publicado tras ver la cinta. "Se ve que les ha molestado pagar. Han puesto todos los cameos en los titulares. O sea que hay spoiler por todas partes", dijo el también actor.

Además de su faceta como director y actor, Santiago Segura ha formado parte de numerosos programas de televisión como 'El desafío'

", prosiguió diciendo Santiago Segura. Acto seguido, el director realizó unas polémicas declaraciones: "que le dice a una niña: 'Los reyes son los padres'. O sea, ¿qué interés tiene? A la niña no le interesa, tiene ilusión. ¿Vosotros queréis saber el final? No, queréis saberlo cuando llegue. Bueno, perdonad, que me caliento".

A pesar del enfado, Santiago Segura sigue disfrutando de uno de sus momentos profesionales más dulces. Al éxito de la saga 'Padre no hay más que uno' se le suma ahora otro nuevo taquillazo que, sin duda, dará mucho de qué hablar durante toda la primavera. De momento, 'Torrente, presidente' ya ha pulverizado récords históricos del cine español.