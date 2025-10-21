Por Sandra Alcaide Barrón |

'Mañaneros 360' se hacía eco en su programa del lunes sobre la manifestación de Núcleo Nacional en Vicálvaro por la apertura de un centro para personas sin hogar. Tras unas impactantes imágenes en las que se podían oír insultos, ver símbolos fascistas y cánticos ofensivos, Sarah Santaolalla estallaba contra las asociaciones de ultraderecha y Vox.

"Es una provocación porque no son vecinos de los barrios. Son organizaciones fascistas que tienen horarios, que tienen charlas, que tienen encuentros y saben dónde ir y dónde acosar. Ninguno vive en esa zona, lo que pasa que se acercan a barrios humildes, barrios obreros, para culpar de lo malo al inmigrante, que es lo fácil", declaraba la colaboradora.

Núcleo Nacional en su manifestación en Vicálvaro

"Lo seguirán haciendo si se permite, primero, la convocatoria y, segundo, si no se ilegaliza a esta panda, que esta panda ahora tiene un gimnasio, una sede y se lo montan muy bien. Pero no nos engañemos, también están en el Congreso de los Diputados con un carné de diputado y se llama Vox. Vox es un partido fascista y debería ser ilegalizado. Es lo mismo", estallaba.

Sarah Santaolalla estalla en 'Mañaneros 360' contra Vox

Directa contra Ortega Smith y Abascal

Además, Sarah Santaolalla continuaba defendiendo su postura ante sus compañeros, debido a que alguno no concordaba del todo con su punto de vista, y: "Para defender nuestra democracia todos debemos ser antifascistas y, que no es muy distinto a lo que hacen algunos".

Por último, Sarah Santaolalla volvía a hacer referencia a la ilegalización de instituciones o partidos que, según ella, debería suceder: "No es muy diferente la apología del franquismo que hacen estos cabezas rapadas a la que hace el señor Ortega Smith, Abascal y compañía, así que el día que entendamos que hay que ilegalizar estas pseudoasociaciones y organizaciones nazis, al igual que hay que ilegalizar partidos como la Falange y como Vox, entenderemos todo. Mientras tanto son decisiones cobardes".