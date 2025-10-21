FormulaTV
Conectar
Última hora La Audiencia Nacional archiva la querella contra Netanyahu por el asalto de la Flotilla

INDIGNADA

Sarah Santaolalla tilda a Vox de "partido fascista" en 'Mañaneros 360': "Debería ser ilegalizado"

La colaboradora se pronunció tras las manifestaciones de Núcleo Nacional en Vicálvaro.

Sarah Santaolalla tilda a Vox de "partido fascista" en 'Mañaneros 360': "Debería ser ilegalizado"
©RTVE
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Martes 21 Octubre 2025 15:38

Programa relacionado

Mañaneros 360

Mañaneros 360

Mañaneros 360

2023 - Act

España

Magazine Debate Informativos

5,0

Popularidad: #21 de 2.161

  • 1

'Mañaneros 360' se hacía eco en su programa del lunes sobre la manifestación de Núcleo Nacional en Vicálvaro por la apertura de un centro para personas sin hogar. Tras unas impactantes imágenes en las que se podían oír insultos, ver símbolos fascistas y cánticos ofensivos, Sarah Santaolalla estallaba contra las asociaciones de ultraderecha y Vox.

"Es una provocación porque no son vecinos de los barrios. Son organizaciones fascistas que tienen horarios, que tienen charlas, que tienen encuentros y saben dónde ir y dónde acosar. Ninguno vive en esa zona, lo que pasa que se acercan a barrios humildes, barrios obreros, para culpar de lo malo al inmigrante, que es lo fácil", declaraba la colaboradora.

Núcleo Nacional en su manifestación en Vicálvaro
Núcleo Nacional en su manifestación en Vicálvaro

"Lo seguirán haciendo si se permite, primero, la convocatoria y, segundo, si no se ilegaliza a esta panda, que esta panda ahora tiene un gimnasio, una sede y se lo montan muy bien. Pero no nos engañemos, también están en el Congreso de los Diputados con un carné de diputado y se llama Vox. Vox es un partido fascista y debería ser ilegalizado. Es lo mismo", estallaba.

Además, Sarah Santaolalla continuaba defendiendo su postura ante sus compañeros, debido a que alguno no concordaba del todo con su punto de vista, y explicaba qué significaba para ella cuidar nuestro sistema democrático: "Para defender nuestra democracia todos debemos ser antifascistas y ser antifascista es denunciar lo que hace esta gente, que no es muy distinto a lo que hacen algunos con dinero público en las instituciones".

Sarah Santaolalla estallando en &#39;Mañaneros 360&#39;
Sarah Santaolalla estalla en 'Mañaneros 360' contra Vox

Directa contra Ortega Smith y Abascal

Por último, Sarah Santaolalla volvía a hacer referencia a la ilegalización de instituciones o partidos que, según ella, debería suceder: "No es muy diferente la apología del franquismo que hacen estos cabezas rapadas a la que hace el señor Ortega Smith, Abascal y compañía, así que el día que entendamos que hay que ilegalizar estas pseudoasociaciones y organizaciones nazis, al igual que hay que ilegalizar partidos como la Falange y como Vox, entenderemos todo. Mientras tanto son decisiones cobardes".

Ver todos los comentarios (22)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas