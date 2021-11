Tras la salvación de Luca Onestini en la gala del martes 16 de noviembre, el duelo final de la expulsión en 'Secret Story: La casa de los secretos' quedó entre Isabel Rábago y Cristina Porta. Un enfrentamiento en manos de la audiencia que se resolvió dos días después, con Carlos Sobera al frente de la gala, en la que se dio a conocer que la cántabra era quien finalmente ponía fin a su paso por el reality.

Isabel Rábago y Cristina Porta, antes de conocer la expulsión de la primera de 'Secret Story'

El programa arrancó su emisión en prime time mostrando los porcentajes del reparto de votos, que se situaban en un 81,9% y un 18,1%. Cifras cuya gran diferencia evidenciaban que el público que estaba votando en el duelo entre ambas concursantes tenía muy claro a cuál de ellas deseaba ver fuera de la casa de los secretos, al contrario de lo que había ocurrido en otras ocasiones, en las que los resultados estaban mucho más reñidos. Antes de dar a conocer a la que sería la décima expulsada del reality, el programa dio la oportunidad a Porta para despedirse a solas de Luca Onestini, quien esperaba "que no sea la última vez que la veo en la casa. Puede pasar, pero no será la última vez que la veo, porque la vida sigue fuera".

Tras ello, la organización reunió a las dos nominadas en la sala de expulsión, donde Rábago manifestó que "no puedo tener mejor compañera. Nos duele estar aquí juntas pero, si pierdo, me encanta que sea con ella". "La primera semana Isa dijo que acabaríamos encontrándonos, la admiraba como profesional y, ahora, como persona", confesó por su parte Porta, sobre su compañera, contra quien también se iría "tranquila", en caso de ser expulsada. "Se vaya quien se vaya, la vamos a echar mucho de menos", afirmaba por su parte Sobera, tras las cariñosas palabras entre las dos concursantes, antes de dar a conocer la expulsión de la cántabra: "me siento muy feliz, han sido diez semanas fantásticas y me llevo personas excepcionales".

Isabel se ha convertido en la nueva expulsada de La Casa de los Secretos #SecretGala10 pic.twitter.com/IVSZ8nLxpw — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 18, 2021

"Te has ganado la admiración de la gente"

Rábago quiso trasladar su agradecimiento "a todo el equipo lo que me han mimado y cuidado", al igual que manifestó el hecho de que "espero no haberlos decepcionado". "Están todos muy agradecidos con tu comportamiento y tu actitud. Te van a echar de menos, porque has ganado importantes batallas, has superado momentos difíciles, has mostrado flaqueza y también fortaleza para superarlos y ahí te has ganado la admiración de la gente", trasladó Sobera, de parte del equipo del reality. "Me habría gustado que siguiera, pero dadas las circunstancias, la he visto sufrir y eso no me gusta", confesaba por su parte Terelu Campos, en plató, en referencia a los ataques de ansiedad que su defendida habría sufrido en las últimas horas, incluso durante la misma gala, por la tensa situación en la casa.