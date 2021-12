El jueves 9 de diciembre, Telecinco celebró la Navidad de forma anticipada en la décimo tercera gala de 'Secret Story: La casa de los secretos', en la que los concursantes tuvieron que despedirse de Julen de la Guerra antes de llevar a cabo las que serían las últimas ediciones del reality. Así, Sandra Pica; los Gemeliers, Daniel y Jesús Oviedo; y Luis Rollán se convirtieron en los últimos habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra en quedar en manos de la audiencia antes de la final, lo que convirtió automáticamente a Cristina Porta y Luca Onestini en los primeros finalistas del concurso.

El reparto de puntos tras las últimas nominaciones de 'Secret Story'

Antes de las nominaciones, el programa abrió una encuesta para que los seguidores del reality pudieran elegir entre mantener las nominaciones como siempre, repartiendo puntos, o con ligeros cambios. En este caso, la audiencia prefirió la segunda opción, por lo que se dio a los cinco candidatos a ganador del programa la oportunidad de escoger entre otorgar uno y dos puntos, puesto que eran ya muy pocos en la casa, o escoger una de las cartas numeradas, las cuales ocultaban una desventaja o un privilegio con respecto a las nominaciones habituales.

Lejos de apostar por unas nominaciones convencionales, los cinco concursantes se la jugaron con la suerte, comenzando por Porta, quien tuvo la fortuna de escoger una carta que le dio la posibilidad de doblar los puntos a entregar: otorgó dos a los Gemeliers, mientras que Pica se llevó cuatro. Onestini, de hecho, obtuvo la misma ventaja y, además, realizó el mismo movimiento que la leridana, a raíz de su más cercana relación con Rollán. Mientras, la concursante a la que ambos otorgaron la mayor puntuación corrió peor suerte, puesto que la barcelonesa escogió una carta que le otorgó la posibilidad de otorgar un solo pudo punto que, dada su enemistad, fue directo a Porta.

¡Cristina y Luca se convierten en los primeros finalistas de La Casa de los Secretos! #SecretGala13 pic.twitter.com/qbT6Bnhj8S — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 10, 2021

Luca y Cristina, primeros finalistas

Al igual que Porta y Onestini, los Gemeliers escogieron la misma carta que ellos, por lo que pudieron entregar dos puntos a la leridana y cuatro, a Rollán, quien fue el encargado de cerrar las que eran las últimas nominaciones de la edición. "He visto muy tocada a Sandra y no sé si hago bien o mal, pero voy a dar dos a Gemeliers y dos a Sandra", declaraba el sevillano, a quien la suerte le dio la ocasión de repartir cuatro puntos como prefiriese. "Si se queda, quiero que esté bien. Me ha dicho Julen que la cuidemos, pero no voy a tocar ni a Luca ni a Cris", explicó Rollán, sobre su decisión. De hecho, los concursantes a los que mencionó el sevillano se convirtieron oficialmente en los primeros finalistas del reality, noticia que ambos pudieron recibir en privado y por la que manifestaron una enorme alegría.