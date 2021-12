*En elaboración

'Secret Story: La casa de los secretos' celebró su décimo tercera gala en Telecinco el jueves 9 de diciembre, en la que Luis Rollán y Julen de la Guerra se disputaban la permanencia en el concurso. Sin embargo, antes de conocer que el público había optado por expulsar al madrileño, el programa dejó a solas a Rollán, con el fin de que informarle de un doloroso suceso, desconocido para él a causa de su estancia en el reality: la muerte de Doña Ana, madre de Isabel Pantoja.

Luis Rollán rompe a llorar al conocer la muerte de la madre de Isabel Pantoja en 'Secret Story'

El programa emitió la noticia que dio en su momento 'Informativos Telecinco' sobre la muerte de Doña Ana, que fallecía hace más de un mes, a los noventa años de edad, tras varios ingresos hospitalarios. "Yo la quería mucho. Ella se ha reído mucho conmigo y yo con ella", después de calmarse un tanto tras romper a llorar al conocer la mala noticia, la cual "me ha dado mucha pena". "Le mando un beso gigante a Bernardo, a Juan, a Agustín y a Isabel, por supuesto", declaró el concursante, en referencia a los hijos de la difunta, tras lo cual también "me acuerdo mucho de Anabel, de Kiko y de Isa también. De todos".

"Joder, Jorge. ¿Cuándo ha sido?", soltó Rollán, anonadado y decaído. "El 28 de septiembre", desveló entonces el presentador, momento en el que al sevillano se le escapó un "hostia" por la sorpresa antes de preguntar "cómo está la cosa entre ellos", en referencia al distanciamiento entre Pantoja y Kiko Rivera. Por ello, el programa optó por mostrarle lo ocurrido a través de un vídeo en el que el hijo de la tonadillera relataba cómo había sido el reencuentro con su madre, cuando visitó 'Sábado deluxe' el 13 de noviembre, casi dos meses después de perder a su abuela.

Así se ha enterado Luis Rollán de la muerte de Doña Ana, madre de Isabel Pantoja, el pasado 28 de septiembre #SecretGala13 pic.twitter.com/0KOKWUD2Cx — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 9, 2021

"Me da pena no haber podido estar ahí"

Rollán se quedó entonces con el hecho de que Rivera desvelase cómo Pantoja había susurrado agradecida a su madre porque, a pesar de haberla perdido, la había reunido con su hijo. "No sabía ni cuándo ni cómo se iba a producir eso, pero conociendo a los dos, era surrealista lo que se estaba viviendo", observó el concursante, a lo que añadió que "por la parte que me toca, porque me toca como familia, si por lo menos se han visto y eso supone que se están hablando, me haría muy feliz". Unas palabras que se daban a raíz de su desconocimiento de lo que había llegado después, puesto que el programa ya no le desveló más información sobre cómo se había desarrollado la relación entre madre e hijo. "Me ha partido el alma lo de su madre. Ella sabía cómo quería a Doña Ana y sé lo que suponía para ella su madre. Lo ha tenido que pasar fatal y me da pena no haber podido estar ahí", lamentó además Rollán, con Isabel Pantoja muy presente.