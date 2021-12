'Secret Story: La casa de los secretos' alcanzó su décimo tercera gala la noche del jueves 9 de diciembre, en Telecinco, de la mano de Jorge Javier Vázquez, a la que llegaban Julen de la Guerra y Luis Rollán como nominados de la semana. Un duelo que quedó tras la salvación de los Gemeliers y de Luca Onestini dos días antes, y que se resolvió con la expulsión de De la Guerra.

Julen de la Guerra y Luis Rollán, tras conocer la expulsión del madrileño de 'Secret Story'

La gala arrancaba con los porcentajes situados en un 57,6% y 42,4%, antes de que el programa optara por dejar a solas a Luis Rollán para comunicarle la muerte de Doña Ana, madre de Isabel Pantoja, puesto que se encontraba en la casa de los secretos cuando se produjo. Mientras, De la Guerra pudo despedirse en persona de su pareja, Sandra Pica, en privado, momento en el que ambos compartieron varios besos antes de separarse. "Llegar aquí es un éxito", señaló Rollán, una vez que el programa reunió a ambos nominados en la sala de expulsión, donde se mostraron muy bromistas, cariñosos y animados, a pesar de la situación.

"La única putada es tener este momento aquí con él, mi ojito derecho", añadía el sevillano, en referencia a su compañero, dada la buena relación que habían mantenido a lo largo del concurso, momento en el que también señaló a Vázquez que "en un ratito nos vemos", convencido de su expulsión. "Estoy encantado de haber conocido a Luis, me lo he pasado muy bien con él, le quiero un montón y, si se queda, me voy a alegrar como si fuera yo", declaró por su parte De la Guerra, antes de conocer su expulsión. "No voy a decir que lo sabía, pero me lo olía", reconocía el madrileño, que apuntó al hecho de que salir a la palestra con Rollán, los Gemeliers y Luca Onestini podría haber animado a los seguidores del programa a unirse para echarlo del reality, especialmente a raíz de sus rifirrafes con Cristina Porta.

Julen se convierte en el nuevo expulsado de La Casa de los Secretos #SecretGala13 pic.twitter.com/057mgAhPoo — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 9, 2021

"Me contento porque no me nominó la casa"

"En tres meses me habéis dado la oportunidad de que me conozca la gente fuera y dieciocho personas que, quitando a Cristina, me han querido todas y las aprecio un montón, y es lo que me llevo", declaró De la Guerra, deseando lo mejor a su compañero. Una despedida a la que sumó un breve encuentro, sin contacto, con una emocionada y dolida Pica: "me voy contento porque la cagué hace un tiempo por no salvarla, tuve el poder de enmendarlo. Además, no me nomino la casa, sino que yo tomé la decisión de nominarme para que Sandra pudiera estar entre los cinco últimos". "Creo que se merece más que yo que la gente la siga conociendo", concluyó el madrileño, satisfecho, quien además abandonó la casa con doce de las esferas entre las cuales se ocultan los 50.000 euros extra de premio.