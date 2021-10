En medio de la convivencia entre los concursantes de 'Secret Story: La casa de los secretos', los secretos han continuado circulando dentro de las instalaciones del reality, donde Lucía Pariente lanzó su primera y acertada apuesta de la edición: el hecho de que el secreto de "quería ser monja y me han propuesto ser 'scort'" pertenecía a Cristina Porta. Una deducción gracias a la cual la madrileña se ganó las tres esferas que su compañera tenía en su poder hasta la noche del martes 5 de octubre.

Lucía Pariente recibe las esferas de Cristina Porta en 'Secret Story'

Como dictan las normas del programa, Pariente acudió al Cubo para solicitar un careo con Porta, que el programa organizó para la gala a cargo de Carlos Sobera y que no duró demasiado. "No sospecho en base a nada, porque sabes que no hemos tenido más que una conversación, un día, que fue de media hora e intervino más gente", confesaba la madrileña, ante su compañera, sin dar pie a más preguntas con las que confirmar o no sus sospechas.

"Lo he hecho por descarte. Seguramente esté muy equivocada, pero me voy a mantener", reconoció Pariente. A pesar de no tenerlo claro, puesto que, como la concursante señaló a Porta, "no sé nada de ti", la madrileña se lanzó a la piscina de inmediato y apretó el pulsador para que el programa desvelara si había acertado o no en sus suposiciones. "Según los Javis, ha recibido 'La llamada'. No tengo más que decir", remató la concursante, con humor, para después trasladarse al salón, frente a Porta, quien poseía en ese momento tres esferas.

"Fue una época muy corta"

Finalmente, el programa mostró el vídeo en el que la periodista confesaba que su secreto era "quería ser monja y me han propuesto ser 'scort'", para alegría de Pariente y de muchos de sus compañeros. "No me lo creo. Me lo debía a mí misma", confesaba la madrileña, que acumulaba así cuatro esferas y, con ellas, mayor probabilidad de poseer aquella que guarde los 50.000 euros extra. Asimismo, Sobera le cedió la palabra a Porta, con el fin de que explicara el origen de su secreto: "fue una época muy corta de mi vida. Fui a un colegio de monjas, creía mucho en dios, me llevaba muy bien con las monjas y quería ser una". "Hablaba mucho con dios y ya está. Luego se me pasó y de monja tengo poco", relató la concursante, tras lo cual manifestó que "tengo buen corazón y detecto bastante a la gente mala", al igual que, sobre el aspecto de "scort", que "me han ofrecido por Instagram muchas veces este tipo de servicios".