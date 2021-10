'Secret Story: La casa de los secretos', el misterioso reality de Telecinco, ha conseguido cautivar a parte de la audiencia y mantener a los espectadores pegados a la pantalla. La novedosa apuesta de Mediaset se ha convertido en uno de los programas más comentados en las redes sociales, por lo que los internautas no han dudado en hacer una apreciación respecto a los presentadores del reality.

Lara Álvarez, en 'Secret Story'

La audiencia ha hablado, dejando claro que se decanta del lado de Lara Álvarez. La periodista asturiana se estrenó como presentadora con una gala exprés, lo que no pasó desapercibido para el público, quienes no pararon de dedicarle mensajes de apoyo. Además, no dudaron en señalar "la desgana" con la que presenta Jordi González, afirmando que la comunicadora se merece presentar en prime time y no el catalán.

La espontaneidad de Álvarez la hizo brillar una noche más metiéndose al público en el bolsillo. Un usuario comentó: "Lara Álvarez estuvo impecable en 'Secret Story'". Asimismo, señalaron el entusiasmo y la simpatía de la asturiana trabajando: "¡Queremos a Lara Álvarez en plató otros días presentando, por favor, qué maravilla de persona! ¡Y siempre con sus sonrisa por delante y nos hace todo más ameno!", escribió una seguidora.

Lara Álvarez adelantando por la derecha a Jordi González y Carlos Sobera

Necesitamos a Lara Álvarez los domingos.





Por que no cambiáis al somnífero de Jordi González por Lara Álvarez los domingos?

CONFIRMAMOS QUE LARA ÁLVAREZ SUSTITUYE A JORDI

Lara Álvarez es un soplo de aire fresco que está haciendo esta mini gala muy chula



Jordi es que no le pone ganas y hace que su debate ses soporífero

Lara Álvarez presentando por primera vez en el plató del reality y con público. ¡Por fin!





No es la primera vez

González ya se enfrentó a una situación parecida en 'Supervivientes 2021'. En aquella ocasión, las redes se llenaron de mensajes que apuntaban a una mala actitud del presentador durante los debates del programa. Además, aseguraban que no mostraba ningún entusiasmo a la hora de dar paso a los vídeos o de presentar a los últimos expulsados, lo que provocaba que los espectadores se terminaran aburriendo y, por lo tanto, "cambiando de canal", tal y como aseguraron algunos usuarios.