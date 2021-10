La tensión entre Alba Carrillo y Miguel Frigenti ha estado presente en Telecinco desde mucho antes de 'Secret Story: La casa de los secretos'. Aunque ambos parecieron firmar la paz al comienzo del reality, sus rencillas han sido casi continuas desde que el manchego salió de la casa el pasado jueves, algo que se volvió a repetir en la gala del martes 5 de octubre. La colaboradora se enfrentó a Frigenti en plató, obligando a Carlos Sobera a intervenir para poner paz. Sin embargo, los esfuerzos del presentador parecieron ser en vano puesto que, a la vuelta de la publicidad, la madrileña había desaparecido del plató, algo que el vasco tuvo que aclarar ante la audiencia.

Carlos Sobera trata de poner paz entre Miguel Frigenti y Alba Carrillo en 'Secret Story'

Poco después de arrancar la cita a las 20.00h, Frigenti y Carrillo protagonizaron un breve roce a raíz del importante papel que ostentaba Lucía Pariente y los Gemeliers en la cocina, desde donde parecían estar muy pendientes de lo que comía cada uno de sus compañeros, especialmente Luca Onestini, Cristina Porta y Adara Molinero, que no dudaba en rebelarse ante ese "poder", otorgado por la mayor parte de los concursantes. "La mayoría no es solo para lo que a ellos les dé la gana y para victimizarse. La mayoría es para todo", defendía Carrillo, mientras su compañero protestaba por el hecho de que las cosas no se repartían y el marcaje que estaban realizando a sus amigos del reality, lo que provocó que la colaboradora terminara alzando la voz mientras el manchego la instaba a que "no te enfades". "No me enfado. Hablo así porque soy una tía muy enérgica y porque no soy la planta de los colaboradores", replicaba la madrileña, para después añadir que "si no queréis que opine, no me traigáis".

La tensión entre ambos subió de tono tiempo después, a raíz de la disputa entre Cynthia Martínez y Porta por ocupar la cama junto a la de Onestini, relación que Carrillo no dudó en criticar, por lo que el manchego manifestó que "prefiero ver la relación de Luca y Cristina que a la amargada de tu madre todo el día tocando las narices". "Mejor que ver a la tuya con tu paquete aquí en la cara, hombre", contraatacó la aludida, en referencia a los polémicos vídeos de Frigenti y su madre cuando comentaban 'GH 14', en medio de un enfrentamiento que Sobera trató de atajar, en vano. "No voy a consentir que llame amargada a mi madre", señaló la madrileña, cuando el presentador se acercó a poner algo de paz. "Tú madre está en un reality y diré lo que me dé la gana. Y si tú no estás preparada, pues quédate en tu casita", defendió Frigenti, ante lo que Carrillo aseguró estar "preparadísima. Vete a tomar por saco", momento en el que Sobera se sentó entre los dos. "Vamos a no faltarnos al respeto a ninguno pero, sobre todo, vamos a hacer un programa de televisión que la gente pueda entender en su casa, porque si no, vamos a perder el tiempo", solicitaba el vasco, con calma, dando por finalizada la discusión.

"Estaría encantado de que vuelvas"

Carlos Sobera habla con Elena Rodríguez y Miguel Frigenti de la marcha de Alba Carrillo en 'Secret Story'

Tras la vuelta de publicidad, sin embargo, Carrillo ya no se encontraba en plató, algo de lo que el presentador tuvo la oportunidad de hablar ante la audiencia. "Hemos tenido un pequeño cambio de guion. Tengo que contarles que Alba se ha enfadado mucho y se ha marchado directamente del plató. Sinceramente, no sé si va a volver o no. Estaba muy arribita, muy enfadada. Algo le ha pasado con Miguel", confesaba Sobera, antes de ceder la palabra a Elena Rodríguez, cuyas tensiones con la madrileña también habrían propiciado su marcha de plató. "Le he dicho que cuando ella ofende y agrede verbalmente, se mete con el aspecto de la gente y es tan maliciosa, que tiene que estar dispuesta a recibir, sin más", aseguraba la madre de Adara Molinero, después de dedicarle un sarcástico "chao" a la colaboradora.

"Lo único que he hecho ha sido comentar el concurso de su madre, se ha puesto todo el rato a insultarme por lo bajini sin yo insultarla en ningún momento", explicó Frigenti, por su parte, tras lo cual acusó a Carrillo de "irse una vez más para dar a elegir al programa entre ella o yo, jugando con el trabajo de la gente". "Yo no estaba al lado, pero he escuchado los gritos, no estoy sorda", intervenía entonces Terelu Campos, quien defendió que "no creo que sea para jugar con el trabajo, Miguel. No sigas con ese tema, porque es innecesario". "Luego dice que me voy por la puerta de atrás, y la que lo hace es ella, cuando no se le da la razón y cuando no se le baila el agua", soltó el aludido, sin tapujos, antes de que Campos argumentara que "no es igual que hablar de una madre que de un amigo". "Estaría encantado de que vuelvas, des tu versión y podamos seguir hablando como personas educadas", manifestó entonces Sobera, poniendo punto final a la polémica.