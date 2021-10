Con la relación entre Luca Onestini y Cristina Porta cada vez más afianzada y aparentemente más estrecha en 'Secret Story: La casa de los secretos', el reality alcanzó su cuarta cita de su "Cuenta atrás" en la tarde del martes 5 de octubre, de la mano de Carlos Sobera. El presentador anunció entonces el comienzo de una nueva prueba semanal, que consistirá en representar una obra de teatro, motivo más que suficiente como para animar a algunos concursantes a compartir un beso, entre los que destacó el que protagonizaron unos desatados Onestini y Porta.

Con Luis Rollán como director de la obra, Sobera señaló, con los concursantes en el decorado, que "hay unos amantes que tiene que besarse por exigencias del guion". "¿Necesitas que alguien haga una prueba para despejar dudas?", añadía el presentador, hacia el sevillano, que apostaba por llevarla a cabo "ahora en caliente, porque luego en frío, es peor". De hecho, Rollán anunció de inmediato a sus dos primeros candidatos: Julen de la Guerra y Sandra Pica, que se mostraron bastante cortados a pesar de llevar varias semanas muy cercanos, compartiendo caricias y demás.

"Para calentar, va bien la cosa", comentaba el sevillano, antes de que Sobera plantease la posibilidad de que "alguien más" realizara la misma prueba. "Siempre es bueno tener varios actores para un mismo papel", animaba el presentador, tras lo cual Rollán escogió a Porta y Onestini. "Si no quiere Cristina, me pongo yo, no pasa nada", bromeaba el sevillano, antes de que los dos concursantes se situaran en el centro del decorado para protagonizar su beso. Un contacto que, de hecho, sorprendió tanto dentro como fuera del programa, cuando el italiano aferró del pelo a Porta para iniciar un beso de lo más pasional que provocó que a muchos se les desencajara la mandíbula, entre ellos el propio Rollán o el hermano del italiano, Gianmarco Onestini. El gesto, de hecho, concluyó con su protagonista mordiendo el labio de Porta, momento en el que el público estallara en aplausos pidiendo "otro", mientras en redes los espectadores evidenciaban su estupefacción.

"Las cosas se hacen bien, o no se hacen", comentaba Onestini, tras lo cual Sobera manifestó, con sarcasmo, lo complicado que le iba a resultar a Rollán seleccionar a los protagonistas del beso de la obra. Asimismo, el sevillano intentó que José Antonio Canales Rivera protagonizara otro beso, algo que a lo que el concursante terminó negándose antes de que Fiama Rodríguez y Emmy Russ pusieran el broche de oro a la ronda de besos protagonizando el suyo propio. De esa forma, Sobera daba el pistoletazo de salida a una nueva prueba semanal, en la que debían dividirse en tres grupos para representar la misma obra, con el fin de que, aquel que triunfara, pudiera nominar en secreto en la gala del jueves 7 de octubre.