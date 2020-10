Los secretos de la entrevista de Angela Dobrowolski a 'En punto de mira' al descubierto

'En el punto de mira', el formato producido por Unicorn Content para el prime time de Cuatro, ha conseguido la que sin duda es la entrevista más buscada. El periodista Israel López ha logrado poder entrevistar a Angela Dobrowolski, la mujer de Josep Maria Mainat. La protagonista de la trama más mediática de las últimas semanas da por primera vez la cara y lo hace en una extensa entrevista en la dará su versión de los hechos. Mediaset y Unicorn han conseguido una de las exclusivas más importantes del año cuyo resultado se mostrará este miércoles 21 de octubre en un programa muy especial en el que además se analizará el caso desde todos los puntos de vista posible, en el que conoceremos los orígenes de Mainat a través del testimonio de conocidos presentadores y productores de televisión y en el que descubriremos los orígenes de Angela a través de testimonios de personas que marcaron su vida años atrás.

Angela Dobrowolski ('En el punto de mira')

¿Por qué en Cuatro?

En un encuentro virtual con medios al que ha acudido FormulaTV y en el que han participado Manuel Villanueva, responsable de contenidos de Mediaset España, y los productores del formato Xelo Montesinos y Juan Serrano, se ha explicado que el grupo de comunicación encargó al equipo del programa realizar esta entrega hace tan solo 8 días. Por ello, toda la maquinaria de 'En el punto de mira' se puso a trabajar de forma conjunta para poder producir el programa a tiempo y teniendo el máximo de testimonios posibles. "Ha sido todo en muy pocos días, algo muy concentrado. Pusimos a trabajar a todo el equipo en ello para lograr las entrevistas más esperadas, entre las que está Angela", ha explicado Montesinos, que define esta charla con Dobrowolsky como "la exclusiva más esperada de la temporada". "No éramos los únicos que la buscábamos", ha recordado Villanueva, para destacar que finalmente Angela optó por Cuatro. "Ella quería hacerla en un programa como 'En el punto de mira' y la quería en Cuatro", ha explicado Montesinos.

Un trabajo contrarreloj

Tanto ella como Juan Serrano han confesado que "hemos ido contrarreloj" ya que la entrevista se grabó este martes 20 de octubre después de "un fin de semana detrás de los protagonistas". El acuerdo con ella se cerró el lunes y pocas horas después se produjo la grabación, que se prolongó cinco horas y cuyo resultado veremos en 'En el punto de mira'. Serrano ha explicado que "la entrevista es tan potente que todos los moldes del reportaje han explotado (...) porque el eje central del mismo será la entrevista". Y es que el equipo del programa ha tenido que rehacer todo el contenido que estaba listo hasta este martes para incluir la entrevista a Angela y convertirla en el hilo conductor de la entrega. Cabe destacar que Unicorn Content había preparado una versión del programa sin esta entrevista por si finalmente esta terminaba cayendo y no contaban con el contenido para ser emitido el miércoles.

Juan Serrano: "Sabremos lo que pasaba dentro de la casa"

"Ella se ha quitado la peluca, por no decir la careta. Sabremos lo que pasaba dentro de esa casa", ha sentenciado Serrano, quien ha dejado claro que "habrá respuestas a muchas preguntas". Por su parte, Montesinos ha aclarado que "no ha habido líneas rojas" y por ello, en las cinco horas de grabación se le ha podido preguntar absolutamente por todo; ella no ha vetado ningún tema aunque evidentemente no se hablará de sus hijos por ejemplo, por ser menores. Esta además ha detallado que veremos a una Ángela mucho más pausada en todas las preguntas que tienen que ver con la causa judicial pero estará mucho más tranquila y emocional en lo que a sentimientos se refiere. "Ha respondido a todo", han sentenciado ambos mientras que Serrano ha adelantado que "en algunas partes de la historia, su versión va ser muy creíble". Como curiosidad, esta no dudará en explicar el verdadero motivo por el que ha lucido una peluca en las últimas semanas.

Angela Dobrowolski ('En el punto de mira')

¿Por qué Mainat no participa?

Paralelamente, Serrano también ha explicado que con este reportaje veremos la historia desde otra respectiva: "El despliegue de reporteros nos ha permitido tener acceso a una realidad 360 (...) hemos tenido acceso a información sobre traiciones, infidelidades, contradicciones, espionaje...". Por su parte, Montesinos ha explicado que 'En el punto de mira' en este caso utilizará también reconstrucciones para poder narrar muchos episodios cuyas imágenes no han podido ser utilizadas y ha avanzado que en esta entrega en la que han trabajado de forma conjunta Boro Barber, María Miñana, Mireia Llinares no escucharemos el testimonio de Mainat. "Conseguimos localizarle, le pedimos una entrevista (...) sin cámaras incluso si era necesario (...) pero nos dijo muy amablemente que no podía dar ninguna entrevista. Nos pidió disculpas y nos dijo que se lo habían pedido todos los medios (...) incluso amigos periodistas suyos y había dicho que no, que no haría ningún tipo de declaración", ha afirmado Montesinos, quien ha dejado claro que no van a dejar de intentarlo para poder contar con él en cualquier entrega en el futuro.

¿Por qué se enfrenta a 'La isla de las tentaciones'?

En el encuentro digital se ha preguntado a Villanueva si Angela podría terminar convirtiéndose en un personaje habitual de la cadena, algo que por ahora este no cree que suceda. "Por ahora no (...) no tenemos ningún acuerdo más allá de lo que se verá hoy", ha sentenciado. Este además ha explicado el motivo por el que el programa no se ha emitido como especial otro día de la semana o incluso en Telecinco teniendo en cuenta que se enfrenta a la entrega final de 'La isla de las tentaciones'. "Ha sido pura coincidencia (...) no tenía sentido guardar una exclusiva de este calado una semana más y no sabíamos si íbamos a poder hacer un especial porque no se grabó hasta ayer (...) pero creemos que la entrevista tendrá mucho recorrido y alimentará a otros programas del grupo", ha explicado este en dicho encuentro virtual.