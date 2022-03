Los secretos de Virginia y Kenny en 'Secret Story', al descubierto

'Secret Story: La casa de los secretos' vivió una noche muy emocionante. Sandra Barneda, presentadora de 'Secret Story: Última hora' anunció en una conexión con los concursantes que ese mismo instante se conocerían algunos de los secretos que todavía no tenían nombre.

Virginia y Kenny en 'Secret Story 2'

En primer lugar, los miembros de la casa vieron un vídeo donde dos exparticipantes anunciaban el contenido de sus esferas. "Mi secreto es que tuve un lío con un actor 20 años mayor que yo", confirmaba Virginia Sanz. "Yo estaba trabajando de camarera, lo conocí, me llamó la atención. Después ya supe que era actor, y nada, tuvimos un lío".

Los concursantes, sorprendidos, aplaudieron la confesión. "Si os ha impactado, tengo otro", concluía Barneda. Ese es el de Kenny Álvarez: "Mi secreto es que me sedujo una amistad de mi madre. Era muy joven yo, y una amiga de mi madre me llamó mucho la atención. Nunca había descubierto el amor, así que probamos, y la verdad que me gustó".

Aumenta el número de secretos desvelados

Estos se suman a los que los concursantes de la casa ya conocieron previamente de otros expulsados. "Fui infiel a mi pareja con más de 100 personas. Nos metimos en una relación tóxica", afirmaba Héctor Cruz. Sin embargo, lo que traía entre manos Brenda Bolarin hizo gritar a todos los participantes: "Me enganché a comer estropajos. En el embarazo tenía tal acidez que no encontraba nada que me hiciera efecto".

Por otro lado, Alberto Maroto del Viso aseguró: "Fui una persona obesa y no salía de casa. Por el fallecimiento de mi padre, cogí una pequeña depresión". Otro de los que salió a la luz fue el de Elena Olmo, "Mi secreto es que estafé a mis amigas con marcas de lujo. Mediante unos contactos que yo tenía, conseguí artículos de lujo a un precio muy bajo y se los vendía a un precio superior, pero más bajo que en tienda", concluía la expulsada.