La llegada de los anónimos a Guadalix de la Sierra trajo consigo a un personaje que ya se había dejado ver tiempo antes en la pequeña pantalla. Mientras defiende a su hermana Cora, Jonathan Vaquero sigue dejando momentos curiosos cuanto menos y de mal gusto en diferentes ocasiones. El catalán volvió a poner patas arriba el plató de 'La noche de los secretos', regalándole una peineta a Nissy Lahr. La jugada no le salió bien y terminó recibiendo un zasca de manual.

Jonathan Vaquero y Nissy Lahr, en 'Secret Story'

Toñi Moreno se enfrentaba por primera vez a la salida de un concursante de 'Secret Story' y no le quedó más remedio que recibir a una de las habitantes que más vídeos protagonizaba. Una vez sentada, Jonathan quiso dirigirse a ella desde las gradas de plató: "No te lo tomes a lo personal, pero tú querías competir contra mi hermana, contra Cora, contra un Vaquero", comenzó exponiendo, al mismo tiempo que esbozó una soberbia carcajada. Instantes después, levantaba el dedo corazón de su mano derecha, quedándose a medio camino de un corte de mangas: "Te has llevado esto", comunicó.

Mientras colaboradores y espectadores se quedaban atónitos, Nagore Robles cargó contra el catalán: "De verdad, a este muchacho le falta un...". No pasó un segundo hasta que pudimos escuchar la respuesta de Nissy: "¡Por qué no te tatúas la boca y te callas un poquito... Por qué no te coses la boca!", sentenció, mientras el plató se inundaba de aplausos. A partir de este encontronazo, los gritos comenzaron a sucederse, incluso con la religión de por medio.

Nissy es la elegida de Dios

La casa de Guadalix de la Sierra ha acogido ya a tres mujeres autoproclamadas como "elegidas de Dios" y, precisamente, este fue el siguiente motivo de disputa: "¡Tú te has creído la elegida de Dios o como lo quieras llamar!", gritó Vaquero, al tiempo que se ponía de pie. A continuación, justificó esa especie de título con acontecimientos pasados: "¡Lo soy con hechos. Todas las inmunidades eran para mí!". La gran bronca continuó con el catalán repitiendo que su hermana le había dado una oportunidad, mientras que Nissy repetía: "¡Es mi momento!". Todo terminó con un surrealista: "Cósete un poco la boca y ponte otro tatuaje, hijo".