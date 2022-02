Carmen Lomana pretende revolucionar a los concursantes de 'Secret Story: La casa de los secretos' durante su estancia. La empresaria ha entrado con el objetivo de enseñarles protocolo, pero ya en sus primeros minutos en la casa levantó asperezas entre algunos concursantes, como Álvaro López, quien se sintió muy molesto por ciertos comentarios gordofóbicos que había lanzado.

Álvaro y Carmen Lomana en 'Secret Story'

"¿Esta señora? Es que son alucinantes los comentarios gordofóbicos que está haciendo esta señora y nadie le dice nada, tío", expresaba indignado a Carmen y a Rafa. Este, por su parte, lo animaba a que fuera a hablar con ella, mientras que Álvaro se levantaba cabreado. "Que por eso estamos gordos... ¡Qué fuerte!". Según indicaba el concursante, Lomana había realizado un comentario sobre la comida y la presencia física con motivo del hambre que pasan al no superar las pruebas.

Finalmente, Carmen Lomana accedía a hablar con Álvaro después de que Rafa se lo pidiera. "Tú parece que no estás pasando hambre", reproducía el concursante en lo que habían sido palabras de la VIP. "Claro, pero como me han dicho que se pasaba tanta hambre...", se excusaba esta. "Y luego cuando has dicho: 'tened cuidado al comer a ver si os vais a poner más gordos'", continuaba muy molesto Álvaro.

La comparativa entre gordos y delgados

La exaspirante de 'MasterChef Celebrity' afirmaba que no había pensado en él y se justificaba: "Es la manía que tenéis los que os sobra un poquito de peso de que todo lo que se os dice creéis que se dice por vosotros. [...] Es como si tú me dices a mí que estoy muy delgada". Álvaro, molesto por sus palabras, le reprochaba: "¿Tú sabes lo que yo como o dejo de comer aquí en esta casa simplemente porque estoy más gordo?", respondía el concursante. Tras esto, Carmen Lomana explicaba que lo había dicho con humor, pero sin ninguna intención hacia su persona.