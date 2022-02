Tras escuchar los gritos del exterior, la estudiante de matemáticas parece mostrarse más altiva.

Alejandra Castelló

Lo que parecía una nominación complicada que partía con seis concursantes en la palestra ha acabado convirtiéndose, tras el abandono voluntario de Kenny Álvarez, en una lucha de tres donde Nissy Lahr, Brenda Bolarin y Adrián Tello tienen que medirse ante la audiencia de la segunda edición de 'Secret Story: La casa de los secretos'. ¿Cuál de estos tres participantes del reality show será el expulsado? Todavía queda tiempo para la decisión, pero los concursantes del programa producido por Zeppelin ya están haciéndose a la idea de la percepción que tiene el público de ellos.

No obstante, Carmen Nadales, Rafa Martínez y Alatzne Mateos se han visto afectados por la visita de unas personas que se han dedicado a gritar frases alentadoras hacia los dos primeros, tachando de "traidora" a la sanitaria. Sea como sea, la ruptura de la amistad entre Alatzne y Rafa parece no tener retorno, mientras que la del químico y Carmen parece avanzar, aunque ambos aseguran no sentirse atraídos el uno por el otro.

Tras los gritos del exterior, la estudiante de matemáticas parece mostrarse más altiva con sus compañeros, prefiriendo perder la prueba para no obedecer a las órdenes de Nissy. ¿Cómo afectará esto a su concurso? Por otra parte, durante la gala del 13 de febrero de 2022, Toñi Moreno pudo hablar con Nagore Robles tras su paso por 'Secret Story' y la vasca expuso su opinión sobre todos y cada uno de ellos. ¿Es Alatzne tan transparente como dice ser? ¿Tiene Carmen un fondo algo turbio?