Cuatro anuncia la fecha de estreno en abierto de 'The Acolyte', la nueva serie de 'Star Wars'

Ya estamos en la semana de 'The Acolyte'. La nueva serie de 'Star Wars', que se remontará a la inusitada Alta República para explorar una oleada de asesinatos que asola a la Orden Jedi, desembarcará en Disney+ el miércoles 5 de junio con sus dos primeros episodios. Sin embargo, el público español podrá esquivar el coste de la suscripción para ver esta producción de Lucasfilm, ya que, como se había anunciado previamente, Cuatro brindará en abierto el primer capítulo.

Una nueva alianza

Con el lanzamiento aproximándose a la orilla, Mediaset ha confirmado finalmente cuándo se producirá la emisión especial de 'The Acolyte' en la cadena roja. A través de una mosca emplazada en la emisión lineal, se ha desvelado que la precuela televisiva de 'Star Wars'.

El acuerdo entre Mediaset España y The Walt Disney Company Iberia no supone una unión excepcional, ya que hace cuatro años se recurrió a un modus operandi similar para promocionar la llegada de Disney+ y 'The Mandalorian' a España. No obstante, en aquel momento la primicia sí tuvo lugar antes del estreno en streaming, mientras que ahora se ha optado por un aterrizaje en diferido que enfrentará a 'The Acolyte' contra opciones ya consolidadas en la noche del viernes como 'Tu cara me suena', '¡De viernes!' o 'Equipo de investigación'.

Para intentar convencer al público, la serie creada por Leslye Headland ('Muñeca rusa'), que está protagonizada por Lee Jung-jae y Amandla Stenberg, planteará un misterio en la Alta República, la era en la que los jedi se encontraban en su pleno apogeo. En ese contexto, la luz se expandía por la galaxia, mientras el lado oscuro esperaba agazapado a su oportunidad para salir de las sombras. El choque entre ambos bandos se hará evidente cuando varios integrantes de la Orden aparezcan muertos, lo cual llevará a una antigua padawan a unir fuerzas con su maestro.