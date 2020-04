La segunda temporada de 'Foodie Love' cambiaría de protagonistas

Con el objetivo de amenizar un poco el confinamiento, Isabel Coixet tomó las riendas de la cuenta de Instagram de HBO España en la tarde del 2 de abril, y a través de un vídeo en directo se sumergió de lleno en las preguntas sobre el proceso creativo de 'Foodie Love', la ficción que cocinó y estrenó en la plataforma a finales de 2019. Obviamente, uno de los interrogantes más repetidos fue el relativo a una posible continuación de la serie, acerca de la cual hizo referencia con detalles muy interesantes.

Laia Costa y Guillermo Pfening en 'Foodie Love'

Aunque no hay ningún tipo de confirmación oficial acerca de la renovación de 'Foodie Love' por una segunda temporada, su creadora se atrevió a desvelar las ideas que tiene en mente por si finalmente la compañía estadounidense da luz verde a la nueva entrega: "'Foodie Love' es una historia que puede abrirse y desarrollarse de otras maneras." Así explicaba que de prolongar su comedia culinaria, lo más probable es que se produzca un cambio de personajes y de género, ya que podrían explorarse fronteras más allá de lo romántico.

No obstante, esto no implicaría necesariamente que perdiéramos de vista la química exhibida por los protagonistas de la primera temporada. "Tengo la idea de que Laia [Costa] y Guillermo [Pfening] estén," afirmaba la cineasta catalana, que remarcaba que esa renovación no es una posibilidad lejana: "Si mis plegarias son atendidas, ocurrirá." Y por si no fuera suficiente con esa aclaración sobre el futuro de 'Foodie Love', Coixet también se atrevió a bromear acerca de la nueva entrega de 'Euphoria', otra de las sensaciones de HBO, para la que ficharía a Britney Spears en sustitución de Zendaya.

Avance paralizado

El estreno de 'Foodie Love' en diciembre de 2019 supuso la esperada irrupción de HBO en el terreno de la producción local de ficción España, tras el estreno de la docuserie 'El pionero' meses antes. No obstante, la paralización de la industria provocada por el coronavirus ha derivado en el retraso indefinido del estreno de 'Patria', programado en primera instancia para el 17 de mayo, por lo que las nuevas iteraciones de ese esfuerzo local se harán de rogar un poco más. Además, también están pendientes los lanzamientos de 'Por H o por B' y '30 monedas'.