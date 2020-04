HBO retrasa el estreno de 'La innegable verdad' al 10 de mayo

La pandemia de coronavirus ha llevado a HBO a replantear su calendario de estrenos. Tras el retraso de 'Patria', que nos hará esperar un poco más para descubrir la prometedora adaptación de la obra de Fernando Aramburu, se anunció el salto de 'The Undoing' del 10 de mayo al próximo otoño. No obstante, ese hueco no quedará deshabitado, ya que la cadena estadounidense ha recurrido a otra miniserie para ocuparlo.

Kathryn Hahn y Mark Ruffalo en 'La innegable verdad'

Nos referimos a 'La innegable verdad', otro de los proyectos de alto perfil de HBO para esta primavera, que modifica su fecha de lanzamiento, programada en primera instancia para el 27 de abril, y ahora se estrenará el 10 mayo, como informa Deadline. De esta manera, la cadena de WarnerMedia no deja huérfana su noche más relevante de la semana, la de los domingos, que tras el final de la tercera temporada de 'Westworld' contará con esa nueva residente.

A pesar de este cambio, 'La innegable verdad' se mantiene como una de las firmes candidatas a la próxima edición de los Emmy, ya que seguirá llegando dentro de plazo. Su principal reclamo será ver la doble actuación de Mark Ruffalo, que regresa a la pequeña pantalla para interpretar la compleja relación de dos gemelos. El afamado actor estará acompañado por Melissa Leo, Kathryn Hahn o Rosie O'Donnell, que han contado con la dirección del cineasta Derek Cianfrance, quien se ha encargado también de adaptar la novela homónima de Wally Lamb.

Calendario movedizo

Por el momento, este baile de estrenos no ha afectado al resto de lanzamientos primaverales de HBO. El 12 de abril viviremos el regreso de 'Insecure' con su cuarta temporada y el estreno de 'Run', la comedia original producida por Phoebe Waller-Bridge. Y ya adentrados en mayo, el día 11, llegará 'El tercer día', la nueva miniserie del creador de 'Utopía', protagonizada por Jude Law y Naomie Harris. En nuestro país, podremos seguir todos estos títulos a través de HBO España.