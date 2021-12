En la sexta entrega de 'La isla de las tentaciones 4', emitida el miércoles 15 de diciembre, Zoe Mba conoció su segundo castigo tras su polémica irrupción en la hoguera de los chicos, después de que el programa obligara a Josué Bernal a tener su próxima cita con Jennifer: la barcelonesa ya no vería más imágenes de su pareja hasta la hoguera final. Un pago por saltarse las normas que, sin embargo, tenía una matización: solo podría escuchar lo que sucedía en Villa Playa con el marbellí.

Zoe y sus compañeras escuchan a Josué en 'La isla de las tentaciones'

"Como te dije, saltarse las normas tiene consecuencias", recordó Sandra Barneda durante la hoguera de las chicas, ante lo que la barcelonesa reconoció que "estoy dispuesta a asumirlas, por supuesto". "No vas a poder ver imágenes de Josué hasta la hoguera final, pero sí que podrás oír todo lo sucedido en Villa Playa", desveló entonces la presentadora, ante la cabizbaja Mba. "No sé qué es peor, Sandra", confesaba la novia de Bernal, a quien Gal·la Mora trató de consolar al apuntar que "al menos tienes algo". "Te aconsejo que estés muy atenta a todo lo que escuchas, porque tu ejercicio de confianza va a ser más complicado", le recomendó la presentadora.

"Voy a tener pesadillas. Si ya la luz de la tentación me tiene amargadita perdida, imagínate", soltó la barcelonesa, tras lo cual pudo escuchar como su novio aseguraba que "mi relación me suda la polla. Estamos aquí porque la relación no iba genial, teníamos muchas broncas". "No he entendido lo que ha querido decir con lo de que 'mi relación me suda la polla', porque yo tengo entendido que no es así", declaró Mba, molesta, para después apostar por que "lo ha dicho para hacerse el machito". "Me da pena que, para hacerse ver el más macho del mundo, esté haciendo que yo lo pase tan, tan mal, que me esté replanteando mi relación", confesó la participante, quien incluso señaló que "vergüenza le tendría que dar hacer ese tipo de comentarios". "No estoy triste, estoy cabreada. Me está faltando al respeto, porque como yo lo he tratado, poca gente", añadía la novia de Bernal.

????Como consecuencia por saltarse las normas, Zoe no podrá ver imágenes de Josué, pero podrá escucharlas????



"Zoe, hay más audios de Josué para ti"



???? #LaIslaDeLasTentaciones6 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/2mwAfZvAMi — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 15, 2021

"Me parecen lamentables sus comentarios"

"Si su relación es una mierda, que me lo diga a mí, pero lo que pasa es que es un poquito cobarde para eso", lanzó además Mba, antes de escuchar más imágenes del marbellí, en las que charlaba con Jennifer. "Eras una chica que me atraías, se notaba que nos gustábamos", reconocía Bernal, a quien la soltera señaló que "teníamos conversaciones muy calientes". "Todo lo que está diciendo es mentira, porque esta chica no le atrae, no le gusta. A mí me lo ha dicho", aseguraba la barcelonesa.

Mba opinó entonces que sus palabras se daban porque a su novio "le gusta quedar bien con todo el mundo, pero no está pensando en cómo me puede sentar a mí". De hecho, la barcelonesa apuntó a que "a él le da igual" que a ella le molestara que estuviera con Jennifer: "él siempre va primero. Y, para mí, el va primero y luego, voy yo. Creo que es eso lo que debe cambiar, si decido seguir con él". "Creo que Josué no está actuando como es él y creo que hay cosas más importantes que ser el machito de una villa", manifestaba Mba, tras la hoguera, donde apuntó que "tienes una pareja que merece un respeto que no le estás dando. Me parecen lamentables los comentarios que está llegando a soltar por su boca".