La serie coreana que ha conseguido resistir al dominio global de 'Miércoles' en Netflix

Por Alejandro Rodera |

Tras casi tres años de espera, ' Miércoles ' ha regresado a Netflix y, como cabía esperar,. La primera parte de la segunda temporada de la serie protagonizada por Jenna Ortega , que, se ha convertido en lo más visto en todos los países donde Netflix cuenta con un registro de visionado...

El país asiático es el único de la extensa lista que no ha sucumbido a los encantos de la familia Addams. De hecho, como recoge FlixPatrol, la ficción dirigida por Tim Burton ni siquiera se encuentra en el top 3 de series de Corea del Sur a viernes 8 de agosto. 'Miércoles' ocupa la cuarta plaza al verse superada por 'Through the Darkness', 'Gatillo' y la reina imbatible, 'El sinuoso camino del derecho', que no ha sido derrocada pese al regreso de uno de los mayores fenómenos de la historia de la plataforma.

'Miércoles' ya arrasa en (casi) todo el mundo con su segunda temporada

El drama legal se estrenó el 2 de agosto con su primer episodio, para después lanzar el segundo el 3 de agosto. Con esas dos entregas iniciales, consiguió colarse en el top 10 global de series de habla no inglesa de la plataforma en la semana comprendida entre el 28 de julio y el 3 de agosto, ocupando la décima plaza con 1,8 millones de visualizaciones al estar entre lo más visto en seis países.

Después de ese arranque, 'El sinuoso camino del derecho' se alzó a la cima en países como Brasil, Malasia, Perú, Catar, Rumanía o Singapur, donde acabó pasando a la segunda plaza tras el regreso de 'Miércoles', que se produjo el 6 de agosto. En cambio, en Taiwán sí que mantuvo la primera posición hasta el jueves 7 de agosto y en su país de origen ha sido capaz de enrocarse en lo más alto. De este modo, el público surcoreano demuestra su devoción por el contenido producido en su propio país, reafirmándose como uno de los territorios que más consumen la producción local.

Lee Jin-wook salta de 'El juego del calamar' a 'El sinuoso camino del derecho'

Así es 'El sinuoso camino del derecho'

La exitosa serie está protagonizada por Jung Chae-yeon como Kang Hyo-min, una joven abogada que empieza a trabajar en un prestigioso bufete. Ahí tendrá que acostumbrarse a sobrevivir en un mundo altamente exigente y competitivo, para lo cual contará con los consejos de su estricto mentor, Yoon Seok-hoon, que cobra vida de la mano de Lee Jin-wook ('El juego del calamar'). A diferencia de otros proyectos de Netflix, 'El sinuoso camino del derecho' está dosificando su emisión, ya que cada sábado y domingo se lanza un nuevo episodio.