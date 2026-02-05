La serie de 'Eragon' ficha a los showrunners de 'High Potential' y 'The Flash'

Por Alejandro Rodera |

La fantasía que marcó a la generación milenial está viviendo una segunda juventud gracias a las plataformas de streaming. El ejemplo más evidente es seguramente el resurgimiento de 'Harry Potter' que prepara Warner Bros. Discovery, aunque Disney+ no se ha quedado al margen de esta tendencia y le ha dado una segunda oportunidad a Percy Jackson con su propia serie. Y ahí no termina la apuesta, ya que el hogar de Mickey Mouse tiene otro proyecto muy llamativo en desarrollo.

Aunque han pasado casi cuatro años desde que se desvelara su existencia, la serie de 'Eragon' todavía sigue en una fase embrionaria, pero finalmente ha dado un importante salto de cara a recibir luz verde. Como apunta Deadline, la potencial ficción abrió su sala de guionistas a finales de 2025, aunque el movimiento realmente clave ha sido la incorporación de tres productores ejecutivos con los que la adaptación de la saga 'El legado' puede terminar de prosperar.

Portada de 'Eragon'

Entre los recién incorporados se encuentran los guionistas y productores Todd Harthan y Todd Helbing. El primero, que actualmente está al frente de la exitosa 'High Potential', compartirá el rol de creador de la serie con el autor original de las novelas, Christopher Paolini, y, además, ejercerá de showrunner junto a Helbing, quien ha destacado en los últimos años desempeñando esa misma labor en 'Superman & Lois' y 'The Flash'.

'Eragon' dio el salto al cine en 2006

Dragones y guerras

Además, la versión televisiva de 'Eragon'(' La muerte y esas cosas ', ' (500) días juntos ') como productor ejecutivo. De este modo, 20th Television pretende sacar adelante una nueva adaptación con la que la popular franquicia, que ha vendido decenas de millones de ejemplares en todo el mundo,, que se produjo en 2006 y obtuvo pésimas críticas y una decepcionante recaudación de 250 millones de dólares.

La primera entrega de la saga de Paolini sigue a Eragon, un joven que se encuentra con una reliquia que resulta ser un huevo de dragón. Ese suceso aparentemente fortuito podría cambiar el destino de toda una nación, ya que los jinetes de dragón se han entregado a las fuerzas malignas del rey Galbatorix, por lo que el surgimiento de un nuevo héroe sería el detonante necesario para darle la vuelta a la situación. Tras ese arranque, la franquicia se expandió con 'Eldest', 'Brisingr', 'Legado' y la más reciente 'Murtagh'.