Por Julia Almazán Romero |

Disney+ será la plataforma encargada de estrenar 'Olivia', una nueva serie que verá la luz en 2026 y que promete conquistar al público con una historia familiar ambientada en los olivares de Jaén. La ficción, producida por Studio60 y Womack Studios, está creada por David Troncoso y Flipy, y dirigida por Juanma Pachón. Con seis episodios, la ficción combinará humor, emoción y una mirada entrañable sobre el paso del tiempo y las segundas oportunidades.

La trama sigue a Mario Rey, interpretado por Pablo Chiapella, un carismático hombre del tiempo que, tras perder su trabajo y acumular deudas, se refugia junto a su hija Olivia (María Schwinning) en la finca de su padre, Tomás (Nancho Novo), con quien no se habla desde hace tres décadas. Ese reencuentro forzado reabrirá viejas heridas, pero también servirá como punto de partida para una reconciliación marcada por los recuerdos, los secretos y el aceite de oliva más valioso del país.

Pablo Chiapella como Mario Rey en 'Olivia'

Rodada entre Jaén, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, la serie es también un homenaje visual al paisaje jienense y a la cultura del olivar. El proyecto cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento de Úbeda y la colaboración de la Caja Rural de Jaén. "No basta con tener recursos, también hay que mostrarlos, y esta es la mejor oportunidad para visibilizarlos. La cultura no es un gasto, es una inversión", defendió Paco Reyes, presidente de la Diputación Provincial de Jaén, durante la presentación del proyecto.

Parte del elenco de la serie 'Olivia'

Un canto a las raíces y al paso del tiempo

'Olivia' se presenta como una comedia familiar con toques de realismo mágico, que reflexiona sobre la fugacidad de lo inmediato y el valor que el tiempo imprime en las personas. Con un tono cálido y emotivo, la serie reivindica el arraigo, las segundas oportunidades y la importancia de mirar atrás sin perder de vista el presente. El propio director de la serie, Pachón, tiene claro lo que busca con esta propuesta: "Yo quiero reivindicar las series bonitas, esas que te hacen reflexionar y que al terminar se sientes un poco mejor persona".