Por Alejandro Rodera |

Disney+ intentará explotar el éxito de 'Solo asesinatos en el edificio' con su nueva producción original española, 'Si es martes, es asesinato', que, pese a no ser una adaptación de la comedia estadounidense, sí que ha tomado prestada su identidad visual en su primer póster, el cual puedes ver sobre estas líneas, y apelará a un público similar con su argumento. Además, tras una larga espera desde que se anunció el inicio de su rodaje, la plataforma finalmente ha desvelado cuándo llegará este título local.

Como se ha confirmado a través de un comunicado, 'Si es martes, es asesinato' verá la luz el martes 31 de marzo. Así pues, habrán pasado casi dos años desde que conociéramos que el proyecto estaba en marcha, ya que ese anuncio del comienzo de las grabaciones se produjo en mayo de 2024. En aquel momento, ya se detalló que, pese a tener sello español, la ficción sería filmada íntegramente en Lisboa, donde transcurre la acción.

Álex García e Inma Cuesta en 'Si es martes, es asesinato'

La capital portuguesa es el escenario de un crimen que involucra a un grupo de turistas españoles, quienes ven truncado su viaje organizado. Ese periodo de desconexión vacacional se convierte en un whodunnit en el que los protagonistas deben sumirse en una investigación para dirimir quién ha cometido el suceso que detona la trama: la muerte de uno de los viajeros. A lo largo de la serie se recorren los lugares más emblemáticos de la ciudad, que ha sido transitada por un elenco plagado de talento patrio.

El reparto principal de 'Si es martes, es asesinato'

Los misterios de Lisboa

Ana Wagener y Biel Montoro, en el cual nos toparemos con jóvenes, parejas, solteros, adultos y demás perfiles con escasas cosas en común. Sin embargo, lo que sí comparten los cuatro protagonistas es, el cual les empuja a sentirse detectives episodio tras episodio.

El elenco de 'Si es martes, es asesinato' está completado por Pedro Casablanc, Luisa Gavasa, Carmen Ruiz, Belén López, Saida Benzal, Gorka Lasaosa, Xavi Lite, Carla Campra, Mia Zafra, Raquel Pérez, Álvaro de Juana, Sonia Castelo y los portugueses Paulo Pires y Adriano Carvalho. Detrás de las cámaras de la producción de LAZONA están los directores Salvador Calvo y Abigail Schaaff, que han trabajado a partir de los guiones del creador Carlos Vila, quien se curtió en el género con un éxito como 'Los misterios de Laura'.